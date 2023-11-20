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Житель Нижнего Тагила ограбил дома и украл саморезы, удочки и веревки

Саморезы, удочки и болотники: мужчина получил срок за кражу в селе под Тагилом

20 ноября 2023, 11:26
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила ограбил дома и украл саморезы, удочки и веревки

Год условного срока получил житель Нижнего Тагила, который ограбил несколько домов в селе Верхняя Ослянка. Он похитил спиннинги, саморезы, блесны, отвертки, веревки и другое имущество

3 июня 2023 года житель Нижнего Тагила отправился на рыбалку вместе со своим другом в село Верхняя Ослянка. Когда товарищ уснул, он решил прогуляться, увидел жилые дома, в которых не горел свет и отсутствовали хозяева.

Тогда у злоумышленника возникло желание похитить имущество из жилищ, чтобы получить материальную выгоду. Сначала он выломал ломиком навесной замок в одном из домов и забрал из крытого двора спиннинг с катушкой, мужскую сумку черного цвета несколько отверток и чемоданчик с блеснами. Все похищенное тагильчанин спрятал в канаву и отправился грабить другой дом. Там преступник также забрал спиннинг, леску, веревку, сапоги-болотники, саморезы, велосипедную камеру и рулетку.

Затем он взял обе удочки и вернулся на берег реки. Разбудил друга, чтобы порыбачить. После этого они пошли на стоянку, где были остановлены местными жителями, которые обнаружили пропажу.

Общий материальный ущерб составил 24,7 тысячи рублей. Оба потерпевших заявили, что для них суммы являлись значительными. В результате суд назначил грабителю год условного срока. Вещественные доказательства по делу были возвращены законным владельцам.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Полиция#Рыбалка#Кража#Дом#Верхняя Ослянка#Имущество#18+#Евгения Сафина
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