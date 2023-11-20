Саморезы, удочки и болотники: мужчина получил срок за кражу в селе под Тагилом

Тогда у злоумышленника возникло желание похитить имущество из жилищ, чтобы получить материальную выгоду. Сначала он выломал ломиком навесной замок в одном из домов и забрал из крытого двора спиннинг с катушкой, мужскую сумку черного цвета несколько отверток и чемоданчик с блеснами. Все похищенное тагильчанин спрятал в канаву и отправился грабить другой дом. Там преступник также забрал спиннинг, леску, веревку, сапоги-болотники, саморезы, велосипедную камеру и рулетку.