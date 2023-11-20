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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Школьницы из Нижнего Тагила стали победителями проекта «Верный отличник»

Школьницы из Нижнего Тагила стали одними из лучших среди отличников

20 ноября 2023, 14:06
Фото: Midjourney

Школьницы из Нижнего Тагила стали победителями проекта «Верный отличник»

Девятиклассники из Нижнего Тагила завоевали призовые места на проекте «Верный отличник». Всего в розыгрыше призов приняли участие более пяти тысяч отличников Свердловской области.

Ученица школы №49 Дарья Туранова выиграла велосипед, а девятиклассница из гимназии №86 Юлия Ермола — планшет, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Также в конкурсе участвовали и второклассники из гимназии №86 и классный руководитель Натальей Слесаренко. Совместными усилиями они победили в номинации «Лучший класс Свердловской области». Им вручили сертификат на экскурсию в Океанариум.

Ранее сообщалось, что двое воспитателей из Нижнего Тагила победили на региональном этапе конкурса «Воспитатели России — 2023».

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Конкурс#Школьники#Дарья Сорокина
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