Школьницы из Нижнего Тагила стали одними из лучших среди отличников

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Ученица школы №49 Дарья Туранова выиграла велосипед, а девятиклассница из гимназии №86 Юлия Ермола — планшет, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.
Также в конкурсе участвовали и второклассники из гимназии №86 и классный руководитель Натальей Слесаренко. Совместными усилиями они победили в номинации «Лучший класс Свердловской области». Им вручили сертификат на экскурсию в Океанариум.
Ранее сообщалось, что двое воспитателей из Нижнего Тагила победили на региональном этапе конкурса «Воспитатели России — 2023».