Сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Самый сильный снегопад ожидается в Серове. Там с 21 по 24 ноября выпадет до 32 мм снега. На втором месте Красноуфимск. Там прогнозируется 25,3 мм осадков. В Ивделе их будет чуть поменьше — 23,5 мм. Четвертым является Нижний Тагил с 20,2 мм осадков. В Екатеринбурге ожидается 15,4 мм осадков. Об этом сообщили в ЕДДС по Свердловской области.
Погода ожидается облачной. В ночное время и утром на дорогах местами будет гололедица в виде накатов. Ветра прогнозируются юго-восточные с порывами до 4-9 метров в секунду, но местами они достигнут скорости в 15 метров в секунду.
В ночное время температура воздуха будет достигать -6…-11 градусов. В северных районах похолодает до -16, а на крайнем севере — до -19 градусов.