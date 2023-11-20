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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Три города Свердловской области засыпет снегом

Сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область

20 ноября 2023, 10:43
Фото: 1MI

Три города Свердловской области засыпет снегом

Ветра до 15 метров в секунду, гололед, метели и сильные снегопады ожидаются в Свердловской области. При этом сильные осадки прогнозируются в трех городах региона.

Самый сильный снегопад ожидается в Серове. Там с 21 по 24 ноября выпадет до 32 мм снега. На втором месте Красноуфимск. Там прогнозируется 25,3 мм осадков. В Ивделе их будет чуть поменьше — 23,5 мм. Четвертым является Нижний Тагил с 20,2 мм осадков. В Екатеринбурге ожидается 15,4 мм осадков. Об этом сообщили в ЕДДС по Свердловской области.

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Фото: ЕДДС по Свердловской области

Погода ожидается облачной. В ночное время и утром на дорогах местами будет гололедица в виде накатов. Ветра прогнозируются юго-восточные с порывами до 4-9 метров в секунду, но местами они достигнут скорости в 15 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха будет достигать -6…-11 градусов. В северных районах похолодает до -16, а на крайнем севере — до -19 градусов.

#Снег#Погода#Гололед#Заморозки#Окружающая среда#Природа#Ирина Кирилова
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