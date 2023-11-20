Сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область

Самый сильный снегопад ожидается в Серове. Там с 21 по 24 ноября выпадет до 32 мм снега. На втором месте Красноуфимск. Там прогнозируется 25,3 мм осадков. В Ивделе их будет чуть поменьше — 23,5 мм. Четвертым является Нижний Тагил с 20,2 мм осадков. В Екатеринбурге ожидается 15,4 мм осадков. Об этом сообщили в ЕДДС по Свердловской области.