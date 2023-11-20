Скрутку пробега эксперты признали важной проблемой отечественного авторынка

Согласно данным издания NEWS.ru, на одну продажу новой машины в России приходится не менее шести продаж бывших в употреблении. По мнению аналитиков, продаж на вторичном рынке могло быть больше, но покупателей отпугивает высокий риск нарваться на автомобили со скрученным пробегом.