Скрутку пробега эксперты признали важной проблемой отечественного авторынка

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Согласно данным издания NEWS.ru, на одну продажу новой машины в России приходится не менее шести продаж бывших в употреблении. По мнению аналитиков, продаж на вторичном рынке могло быть больше, но покупателей отпугивает высокий риск нарваться на автомобили со скрученным пробегом.
Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов подчеркнул, что чем старше автомобиль, тем больше вероятность «скрутки». Речь идёт, в основном, о машинах старше 5-7 лет.
Глава Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексей Подщеколдин отмечает, что даже при покупке бюджетного седана, недобросовестные продавцы могут заработать лишние 300 000 — 400 000 рублей. Например, Renault Logan 2016 года выпуска с пробегом 22 500 километров стоит около 700 000 рублей, но при пробеге 200 000 километров цена снижается до примерно 330 000 рублей.
Эксперты не могут точно сказать, сколько на вторичном рынке нашей страны автомобилей со скрученным пробегом. По их мнению — не менее 30%.