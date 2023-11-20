Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

Кариес в зубе развивается постепенно. Вначале поражена только эмаль, а затем кариес распространяется на дентин, который находится под эмалью. Дентин достаточно мягкий, поэтому кариес в нем может развиваться быстро. Особенно у детей кариес развивается очень быстро. Развитие кариеса может привести к обширным повреждениям зуба, до того, что он будет практически полым внутри, со стенками, разрушенными кариесом. В таких случаях зуб уже не может быть восстановлен обычной пломбой. Будет необходимо проводить более сложные процедуры, например, восстанавливать зуб керамической вкладкой. И это будет стоить гораздо больше, чем простая пломба.