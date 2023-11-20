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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

20 ноября 2023, 16:34
Многие из нас делают ошибку, откладывая посещение стоматолога. Причины могут быть разные: не хватает времени, не хочется переносить неприятные процедуры или просто боимся высокой стоимости приема.

Но это может привести к серьезным проблемам с зубами, которые будут решаться долго, сложно и существенно дороже. Поэтому очень важно помнить, что лечение зубов нельзя откладывать, пишет runews24.ru.

Кариес в зубе развивается постепенно. Вначале поражена только эмаль, а затем кариес распространяется на дентин, который находится под эмалью. Дентин достаточно мягкий, поэтому кариес в нем может развиваться быстро. Особенно у детей кариес развивается очень быстро. Развитие кариеса может привести к обширным повреждениям зуба, до того, что он будет практически полым внутри, со стенками, разрушенными кариесом. В таких случаях зуб уже не может быть восстановлен обычной пломбой. Будет необходимо проводить более сложные процедуры, например, восстанавливать зуб керамической вкладкой. И это будет стоить гораздо больше, чем простая пломба.

Если кариес не вылечить, он может продолжать развиваться и достигнуть нерва зуба. В этом случае возникает воспаление в нерве, которое может быть безболезненным или вызывать сильную боль. При таких симптомах придется лечить корневые каналы зуба. После такого лечения уже не удастся восстановить зуб обычной пломбой. В 90% случаев будет необходимо накрыть зуб керамической коронкой или вкладкой.

Стоматолог настоятельно рекомендует: если зуб начал болеть, то нужно как можно скорее обратиться к врачу, а не пытаться справиться с помощью обезболивающих таблеток.

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