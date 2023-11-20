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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

В СИЗО отправлен топ-менеджер «Гортранса» из Екатеринбурга

Топ-менеджер «Гортранса» из Екатеринбурга отправлен в СИЗО

20 ноября 2023, 10:25
Фото: 1MI

В СИЗО отправлен топ-менеджер «Гортранса» из Екатеринбурга

Начальник филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александр Хабаров отправлен в СИЗО по делу о взятке.

Ранее он стал фигурантом уголовного дела. Сообщалось, что его задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Начальнику вменяют «связь с поставщиками запчастей». Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на Свердловский облсуд.

В начале ноября Хабарова отправили под стражу. После сторона защиты подала апелляцию на решение суда. Она была оставлена без удовлетворения, поэтому Хабаров останется в СИЗО до 30 декабря.

Вместе с менеджером может быть задержан еще и начальник отдела закупок филиала Автобусные перевозки, утверждает источник. Однако гендиректор «Гортранса» Сергей Нугаев опроверг эти сведения.

Ранее сообщалось, что в Верхней Салде бывшему приставу вынесли судебный приговор за взяточничество на сумму более 249 тысяч рублей.

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#Происшествия#Задержание#Начальник#Взятка#Сизо#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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