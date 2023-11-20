Топ-менеджер «Гортранса» из Екатеринбурга отправлен в СИЗО

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Ранее он стал фигурантом уголовного дела. Сообщалось, что его задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Начальнику вменяют «связь с поставщиками запчастей». Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на Свердловский облсуд.
В начале ноября Хабарова отправили под стражу. После сторона защиты подала апелляцию на решение суда. Она была оставлена без удовлетворения, поэтому Хабаров останется в СИЗО до 30 декабря.
Вместе с менеджером может быть задержан еще и начальник отдела закупок филиала Автобусные перевозки, утверждает источник. Однако гендиректор «Гортранса» Сергей Нугаев опроверг эти сведения.
Ранее сообщалось, что в Верхней Салде бывшему приставу вынесли судебный приговор за взяточничество на сумму более 249 тысяч рублей.