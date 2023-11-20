Топ-менеджер «Гортранса» из Екатеринбурга отправлен в СИЗО

Ранее он стал фигурантом уголовного дела. Сообщалось, что его задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Начальнику вменяют «связь с поставщиками запчастей». Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на Свердловский облсуд.