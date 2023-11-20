Труп 16-летнего школьника найден в Верхних Сергах

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Тело десятиклассника было найдено во дворе, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Предварительно известно, что подросток приехал из Бисерти к девушке. В тот день они поссорились.
Знакомые юноши пишут, что он был хорошим другом, любящим братом, сыном и внуком, а также добрым и хорошим человеком.
Адвокат Александр Бушуев рассказал, что у подростка были проблемы с законом. Его должны были судить за кражу, но в связи с примирением сторон наказания он избежал. 18 апреля 2023 года вместе с друзьями подросток снял с машины аккумулятор и несколько запчастей. Их спугнул владелец авто. В результате ущерб был возмещен, а уголовное дело прекращено.
Напомним, 16 ноября на парковке у поликлиники в Каменске-Уральском был обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, он приехал за документами. Уже после посещения поликлиники он вернулся в свой автомобиль, где и был найден.