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16-летний школьник найден мертвым в Верхних Сергах

Труп 16-летнего школьника найден в Верхних Сергах

20 ноября 2023, 11:49
Фото: 1MI

16-летний школьник найден мертвым в Верхних Сергах

В Верхних Сергах мертвым найден 16-летний подросток. Трагедия случилась 19 ноября. По предварительным данным, юноша покончил с собой.

Тело десятиклассника было найдено во дворе, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Предварительно известно, что подросток приехал из Бисерти к девушке. В тот день они поссорились.

Знакомые юноши пишут, что он был хорошим другом, любящим братом, сыном и внуком, а также добрым и хорошим человеком.

Адвокат Александр Бушуев рассказал, что у подростка были проблемы с законом. Его должны были судить за кражу, но в связи с примирением сторон наказания он избежал. 18 апреля 2023 года вместе с друзьями подросток снял с машины аккумулятор и несколько запчастей. Их спугнул владелец авто. В результате ущерб был возмещен, а уголовное дело прекращено.

Напомним, 16 ноября на парковке у поликлиники в Каменске-Уральском был обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, он приехал за документами. Уже после посещения поликлиники он вернулся в свой автомобиль, где и был найден.

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