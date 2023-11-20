Труп 16-летнего школьника найден в Верхних Сергах

Адвокат Александр Бушуев рассказал, что у подростка были проблемы с законом. Его должны были судить за кражу, но в связи с примирением сторон наказания он избежал. 18 апреля 2023 года вместе с друзьями подросток снял с машины аккумулятор и несколько запчастей. Их спугнул владелец авто. В результате ущерб был возмещен, а уголовное дело прекращено.