tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

"Безопасный город" в Нижнем Тагиле

Центр и Тагилстрой: где в Тагиле появятся еще 12 камер «Безопасный город» (список)

20 ноября 2023, 06:17
Фото: tagilcity.ru
"Безопасный город" в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появятся новые камеры системы «Безопасный город»

В Нижнем Тагиле мэрией выделено более 4,2 миллиона рублей на модернизацию системы «Безопасный город». Так, в городе появятся новые камеры, а уже действующие будут усовершенствованы.

Органы исполнительной власти, благодаря модернизации системе «Безопасный город», смогут получать видео и привлекать к ответственности за правонарушения. Общая сумма двух закупок по усовершенствованию системы составляет 4,2 миллиона рублей. Контракт будет заключен с муниципальным учреждением «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила».

В этом году нашей системе АПК «Безопасный город» исполнилось 10 лет. «Безопасный город» за это время значительно расширился и трансформировался, однако еще осталось оборудование, которое работает непрерывно все 10 лет и требует замены на более современное в техническом плане. Так же есть объекты, где требуется расширение функционала систем видеонаблюдения. Рассчитываем, что с помощью приобретаемого оборудования мы решим проблему поддержания «Безопасного города» в исправном состоянии, повысим его устойчивость к отказам и, отчасти, расширим функционал, — сообщил редакции TagilCity.ru директор ЦОДД Вячеслав Масальский.
Безопасный городБезопасный город
Безопасный город
Фото: tagilcity.ru

Согласно документации одной из закупок, три камеры заменят на остановке «Шиферный завод» по Восточному шоссе. На пересечении улиц Серова — Пархоменко усовершенствуют четыре камеры, еще три переделают на проспекте Октябрьский у остановки «Школа». Три камеры заменят у остановки «Юбилейный», еще три по улице Индустриальная у дома №4. Также три камеры обновят на остановке «Ключики» по Свердловскому шоссе.

«Я не считаю, что в Тагиле небезопасно»: Владислав Пинаев о преступности в городе
Узнать подробнее

Дополнительные камеры будут установлены в Комсомольском сквере Нижнего Тагила, пока там всего одна камера. В документации закупки идет речь о восьми новых камерах. Еще четыре камеры появятся по адресу ул. Металлургов — ул. Попова — ул. Чернышевского, там тоже действует всего одна камера.

Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно количество камер «Безопасного города» в Нижнем Тагиле3,5 млн потратят на услуги VPN для системы «Безопасный город» в Нижнем ТагилеСистему «Безопасный город» в Нижнем Тагиле модернизируют за 1,7 миллиона рублей
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Безопасность#Полиция#Камеры#Безопасный город#Юлия Степанова#ЦОДД#Камеры видеонаблюдения
Подпишитесь
Магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил
18 ноября, 10:41
Визит Медведева ожидается в Свердловской области
Вчера, 12:17
«Любите родных»: в Краснотурьинске прошли похороны супруги блогера Александра Лещева
Вчера, 09:02
Вязание и роспись по стеклу: выставка «Золотые руки» прошла в Нижнем Тагиле
18 ноября, 12:36
«Был высококвалифицированным специалистом»: на СВО погиб сварщик из Верхней Салды
Вчера, 06:33
ВДНХ, Газманов и «Родники». Певица из Тагила выступила на гала-концерте в Москве
17 ноября, 09:57