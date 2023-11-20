Центр и Тагилстрой: где в Тагиле появятся еще 12 камер «Безопасный город» (список)

Согласно документации одной из закупок, три камеры заменят на остановке «Шиферный завод» по Восточному шоссе. На пересечении улиц Серова — Пархоменко усовершенствуют четыре камеры, еще три переделают на проспекте Октябрьский у остановки «Школа». Три камеры заменят у остановки «Юбилейный», еще три по улице Индустриальная у дома №4. Также три камеры обновят на остановке «Ключики» по Свердловскому шоссе.