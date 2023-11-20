Центр и Тагилстрой: где в Тагиле появятся еще 12 камер «Безопасный город» (список)

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Органы исполнительной власти, благодаря модернизации системе «Безопасный город», смогут получать видео и привлекать к ответственности за правонарушения. Общая сумма двух закупок по усовершенствованию системы составляет 4,2 миллиона рублей. Контракт будет заключен с муниципальным учреждением «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила».
В этом году нашей системе АПК «Безопасный город» исполнилось 10 лет. «Безопасный город» за это время значительно расширился и трансформировался, однако еще осталось оборудование, которое работает непрерывно все 10 лет и требует замены на более современное в техническом плане. Так же есть объекты, где требуется расширение функционала систем видеонаблюдения. Рассчитываем, что с помощью приобретаемого оборудования мы решим проблему поддержания «Безопасного города» в исправном состоянии, повысим его устойчивость к отказам и, отчасти, расширим функционал, — сообщил редакции TagilCity.ru директор ЦОДД Вячеслав Масальский.
Согласно документации одной из закупок, три камеры заменят на остановке «Шиферный завод» по Восточному шоссе. На пересечении улиц Серова — Пархоменко усовершенствуют четыре камеры, еще три переделают на проспекте Октябрьский у остановки «Школа». Три камеры заменят у остановки «Юбилейный», еще три по улице Индустриальная у дома №4. Также три камеры обновят на остановке «Ключики» по Свердловскому шоссе.
Дополнительные камеры будут установлены в Комсомольском сквере Нижнего Тагила, пока там всего одна камера. В документации закупки идет речь о восьми новых камерах. Еще четыре камеры появятся по адресу ул. Металлургов — ул. Попова — ул. Чернышевского, там тоже действует всего одна камера.