Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай получает письма от детей из разных субъектов РФ

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Тол Бабай фотографировался с гостями выставки. Также он предлагал им написать письма с желанием и обещал исполнить их, если почтальон доставит их в его резиденцию в селе Шаркан, пишет udm-info.ru.
Посетителям выставки и жителям России Тол Бабай пожелал крепкого здоровья и веры в чудеса, причём в любом возрасте. Также он остался доволен знакомством с детьми и взрослыми из разных регионов нашей огромной страны.
Отмечается, что на форуме работает выставка «Ёлки России». Новогоднее дерево из Удмуртии расположили слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. Удмуртскую ёлку украсят игрушками, на которых будут изображены связанные с Удмуртией мифологические персонажи, будут присутствовать археологические мотивы и символы благополучия и процветания. Часть этих игрушек сделана руками удмуртских умельцев.
5 декабря, в день Удмуртии, на выставке пройдёт культурно-деловое мероприятие. На нём расскажут об инвестиционном потенциале региона и презентуют новый туристический календарь.