Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай получает письма от детей из разных субъектов РФ

Отмечается, что на форуме работает выставка «Ёлки России». Новогоднее дерево из Удмуртии расположили слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. Удмуртскую ёлку украсят игрушками, на которых будут изображены связанные с Удмуртией мифологические персонажи, будут присутствовать археологические мотивы и символы благополучия и процветания. Часть этих игрушек сделана руками удмуртских умельцев.