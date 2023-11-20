tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай получает письма от детей из разных субъектов РФ

Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай получает письма от детей из разных субъектов РФ

20 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI
На выставке-форуме «Россия», открытой на ВДНХ по распоряжению президента, оборудованы стенды всех 89 субъектов Российской Федерации. Стенд Удмуртии 18 ноября посетил Тол Бабай, так в регионе зовут Деда Мороза.

Тол Бабай фотографировался с гостями выставки. Также он предлагал им написать письма с желанием и обещал исполнить их, если почтальон доставит их в его резиденцию в селе Шаркан, пишет udm-info.ru.

Посетителям выставки и жителям России Тол Бабай пожелал крепкого здоровья и веры в чудеса, причём в любом возрасте. Также он остался доволен знакомством с детьми и взрослыми из разных регионов нашей огромной страны.

Отмечается, что на форуме работает выставка «Ёлки России». Новогоднее дерево из Удмуртии расположили слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. Удмуртскую ёлку украсят игрушками, на которых будут изображены связанные с Удмуртией мифологические персонажи, будут присутствовать археологические мотивы и символы благополучия и процветания. Часть этих игрушек сделана руками удмуртских умельцев.

5 декабря, в день Удмуртии, на выставке пройдёт культурно-деловое мероприятие. На нём расскажут об инвестиционном потенциале региона и презентуют новый туристический календарь.

Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
Сегодня, 10:32
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Сегодня, 10:29
Назначен новый и. о. министра транспорта Свердловской области
Сегодня, 08:23
Сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 10:43
Визит Медведева ожидается в Свердловской области
Вчера, 12:17
Топ-менеджер «Гортранса» из Екатеринбурга отправлен в СИЗО
Сегодня, 10:25