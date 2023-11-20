«Универсальные солдаты»: в Тагиле отметили 100-летие службы участковых уполномоченных

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:27
Мероприятие, приуроченное к юбилею и профессиональному празднику прошло в ГДДЮТ. Десятки представителей профессии получили ведомственные и муниципальные знаки отличия. Сотрудников полиции поздравил и. о. главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, а также начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Он отметил значимость участковых в успехах управления.
На мой взгляд, участковые уполномоченные — это «универсальные солдаты», которым можно доверить любое направление работы. Они ближе всего к жителям, должны уметь помочь людям в любой проблеме, — заявил начальник управления.
Также Ибрагим Абдулкадыров отметил, что в городе при поддержке администраций, в том числе и районных, проведен огромный объем работы по обеспечению участковых уполномоченных служебным транспортом и опорными пунктами.
На мероприятии присутствовал и замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.
Благодаря вашей работе жители и гости Нижнего Тагила чувствуют себя в городе комфортно, безопасно и могут строить планы на будущее. Ваша работа очень непростая, но вы с честью исполняете должностные обязанности. Поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, безопасного и мирного неба над головой, - сказал Вячеслав Горячкин.
На мероприятии ряду сотрудников были вручены благодарственные письма главы города и погоны офицерам, получившим очередные и первые служебные звания. Ветераны получили памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.