«Универсальные солдаты»: в Тагиле отметили 100-летие службы участковых уполномоченных

Мероприятие, приуроченное к юбилею и профессиональному празднику прошло в ГДДЮТ. Десятки представителей профессии получили ведомственные и муниципальные знаки отличия. Сотрудников полиции поздравил и. о. главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, а также начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Он отметил значимость участковых в успехах управления.