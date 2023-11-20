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В Артемовском утонула 8-летняя девочка

В Артемовском 8-летняя девочка провалилась под лед и утонула

20 ноября 2023, 07:42
Фото: 1MI

В Артемовском утонула 8-летняя девочка

Вечером 19 ноября в Артемовском утонула восьмилетняя девочка. Она провалилась под лед.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в 18:30. Тело девочки было найдено в 19:49 в 20 метрах от дома №2 по ул. 1 Набережная, сообщается в сообществе «Егоршинские вести» l Артемовский».

После 10 часов вечера ее тело было извлечено из воды. Отмечается, что всего в 150 метрах от места трагедии расположен мост через речку.

Ранее сообщалось, что два мальчика провалились под лед в Екатеринбурге. Они гуляли по тонкому льду на реке Исеть. Сначала провалился один ребенок, а затем и второй. Оба благополучно выбрались на сушу.

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