В Артемовском 8-летняя девочка провалилась под лед и утонула

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Сообщение о пропаже ребенка поступило в 18:30. Тело девочки было найдено в 19:49 в 20 метрах от дома №2 по ул. 1 Набережная, сообщается в сообществе «Егоршинские вести» l Артемовский».
После 10 часов вечера ее тело было извлечено из воды. Отмечается, что всего в 150 метрах от места трагедии расположен мост через речку.
Ранее сообщалось, что два мальчика провалились под лед в Екатеринбурге. Они гуляли по тонкому льду на реке Исеть. Сначала провалился один ребенок, а затем и второй. Оба благополучно выбрались на сушу.