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Девочка из Екатеринбурга найдена спустя неделю поисков

В Екатеринбурге найдена 15-летняя школьница. Ее искали неделю

20 ноября 2023, 05:29
Фото: 1MI

Девочка из Екатеринбурга найдена спустя неделю поисков

В Екатеринбурге нашли живой 15-летнюю девочку, которая пропала из дома 12 ноября 2023 года.

Во время поисков екатеринбурженка связывалась со своими родственниками, однако возвращаться домой она отказывалась. Ее разыскивали волонтеры и сотрудники полиции, пишет Е1.

Также известно, что девочка некоторое время назад уже совершала побег из дома. О том, что школьница нашлась, рассказали сотрудники поискового отряда «Прорыв».

Напомним, 15 ноября 2023 года в Екатеринбурге пропал шестилетний ребенок. Мальчик исчез во время прогулки. С собой у него имелись синие варежки. Его разыскивают волонтеры поискового отряда.

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