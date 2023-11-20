В Екатеринбурге найдена 15-летняя школьница. Ее искали неделю

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Во время поисков екатеринбурженка связывалась со своими родственниками, однако возвращаться домой она отказывалась. Ее разыскивали волонтеры и сотрудники полиции, пишет Е1.
Также известно, что девочка некоторое время назад уже совершала побег из дома. О том, что школьница нашлась, рассказали сотрудники поискового отряда «Прорыв».
Напомним, 15 ноября 2023 года в Екатеринбурге пропал шестилетний ребенок. Мальчик исчез во время прогулки. С собой у него имелись синие варежки. Его разыскивают волонтеры поискового отряда.