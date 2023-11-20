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В гимназии Екатеринбурга появились перегородки в мужском туалете

В Екатеринбурге установлены перегородки в туалете гимназии №120 после жалоб депутату

20 ноября 2023, 15:55
Фото: 1MI

В гимназии Екатеринбурга появились перегородки в мужском туалете

В Екатеринбурге в гимназии №120 установили перегородки в туалете для мальчиков.

О том, что в учебном учреждении появились ширмы, рассказал депутат городской думы Екатеринбурга Виталий Чачин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Виталия Чачина

По словам Чачина, сегодня, 20 ноября 2023 года, он пришел в гимназию, где пообщался с директором Ириной Пискловой. Перегородки в мужском туалете установили до конца дня.

Напомним, ранее родители школьников обратились к Чачину с жалобой на то, что в туалете для мальчиков отсутствуют перегородки. Депутат после обращения горожан связался с администрацией гимназии. Руководство учреждения заявило, что заказ запущен в производство.

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