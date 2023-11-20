В Екатеринбурге установлены перегородки в туалете гимназии №120 после жалоб депутату

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
О том, что в учебном учреждении появились ширмы, рассказал депутат городской думы Екатеринбурга Виталий Чачин в своем Telegram-канале.
По словам Чачина, сегодня, 20 ноября 2023 года, он пришел в гимназию, где пообщался с директором Ириной Пискловой. Перегородки в мужском туалете установили до конца дня.
Напомним, ранее родители школьников обратились к Чачину с жалобой на то, что в туалете для мальчиков отсутствуют перегородки. Депутат после обращения горожан связался с администрацией гимназии. Руководство учреждения заявило, что заказ запущен в производство.