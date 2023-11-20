В России отмечен рост стоимости тортов

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Кроме того, стоимость логистики также увеличилась. В результате, торты «Медовик», «Наполеон» и другие виды стоят теперь от 700 до 1000 рублей за килограмм, пишет runews24.ru.
По мнению аналитиков, в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на десерты, так как производители конфет не желают переходить на более дешевые ингредиенты. Они считают, что это может негативно сказаться на качестве продукции и не приведет к существенному изменению цен на торты.