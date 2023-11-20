В России отмечен рост стоимости тортов

По мнению аналитиков, в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на десерты, так как производители конфет не желают переходить на более дешевые ингредиенты. Они считают, что это может негативно сказаться на качестве продукции и не приведет к существенному изменению цен на торты.