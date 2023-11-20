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Posted Сегодня, 18:56

Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

В России отмечен рост стоимости тортов

20 ноября 2023, 18:56
В России отмечается увеличение стоимости тортов. По данным, опубликованным в информационном канале SHOT, цены выросли на 20%. Такое подорожание связано с повышением стоимости основных ингредиентов, таких как молоко, сливки и сливочное масло. Эти продукты подорожали на 10-15%.

Кроме того, стоимость логистики также увеличилась. В результате, торты «Медовик», «Наполеон» и другие виды стоят теперь от 700 до 1000 рублей за килограмм, пишет runews24.ru.

По мнению аналитиков, в ближайшее время не стоит ждать снижения цен на десерты, так как производители конфет не желают переходить на более дешевые ингредиенты. Они считают, что это может негативно сказаться на качестве продукции и не приведет к существенному изменению цен на торты.

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