В школу в Талице нагрянет проверка после протестов родителей. Они пожаловались Путину

Жители Талицы в связи с этой ситуацией обратились к Владимиру Путину. Им не нравится, что они находятся в нескольких километрах от старой школы. Они убеждены, что ремонт может затянуться, а ученикам придется ходить на учебу по темноте. Родители хотят, чтобы дети учились там, где обычно и проходили их занятия.