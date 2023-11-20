В школу в Талице нагрянет проверка после протестов родителей. Они пожаловались Путину

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Отмечается, что ремонт планируется в 2024 году. В 55-й школе обучаются 650 подростков, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве добавили, что на период ремонтных работ детей распределят по школам Талицкого округа. Прокуратура проведет проверку и вынесет решение.
Жители Талицы в связи с этой ситуацией обратились к Владимиру Путину. Им не нравится, что они находятся в нескольких километрах от старой школы. Они убеждены, что ремонт может затянуться, а ученикам придется ходить на учебу по темноте. Родители хотят, чтобы дети учились там, где обычно и проходили их занятия.
Врио главы городского округа Михаил Михайлов заверил переживающих, что дети будут учиться в шаговой доступности к прошлой школе.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также рассказал, что он не доволен администрацией Талицы. Он считает, что с родителями детей никто нормально не поговорил, им не объяснили, как дети будут ходить до новых школ.
Известно, что 500 учеников из 1-8 классов переведут в школу искусств в центр города. Еще 270 детей из 9-11 классов переведут в школу на окраине. Их будут отвозить туда три автобуса.
Также Минобразование возьмет ситуацию на контроль по поручению главы региона. Поимо этого, администрация должна будет провести общие собрания с родителями, согласовать с ними маршруты автобусов. Число транспортных средств могут увеличить по мере необходимости.
Напомним, что 19 ноября жители Талицы собрались у школы №55 на митинг. Они сообщали, что не все дети смогут пользоваться автобусами самостоятельно для того, чтобы ездить в школу.