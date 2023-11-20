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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:56

Прокуратура проверит школу в Талице после протестов

В школу в Талице нагрянет проверка после протестов родителей. Они пожаловались Путину

20 ноября 2023, 09:54
Фото: Midjourney

Прокуратура проверит школу в Талице после протестов

В Талице в школе № 55 прокуратура организовала проверку из-за возможного перевода 650 учеников в другие учреждения на время ремонта. Родители вышли на протесты и обратились к президенту Владимиру Путину.

Отмечается, что ремонт планируется в 2024 году. В 55-й школе обучаются 650 подростков, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве добавили, что на период ремонтных работ детей распределят по школам Талицкого округа. Прокуратура проведет проверку и вынесет решение.

Жители Талицы в связи с этой ситуацией обратились к Владимиру Путину. Им не нравится, что они находятся в нескольких километрах от старой школы. Они убеждены, что ремонт может затянуться, а ученикам придется ходить на учебу по темноте. Родители хотят, чтобы дети учились там, где обычно и проходили их занятия.

Врио главы городского округа Михаил Михайлов заверил переживающих, что дети будут учиться в шаговой доступности к прошлой школе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также рассказал, что он не доволен администрацией Талицы. Он считает, что с родителями детей никто нормально не поговорил, им не объяснили, как дети будут ходить до новых школ.

Известно, что 500 учеников из 1-8 классов переведут в школу искусств в центр города. Еще 270 детей из 9-11 классов переведут в школу на окраине. Их будут отвозить туда три автобуса.

Также Минобразование возьмет ситуацию на контроль по поручению главы региона. Поимо этого, администрация должна будет провести общие собрания с родителями, согласовать с ними маршруты автобусов. Число транспортных средств могут увеличить по мере необходимости.

Напомним, что 19 ноября жители Талицы собрались у школы №55 на митинг. Они сообщали, что не все дети смогут пользоваться автобусами самостоятельно для того, чтобы ездить в школу.

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#Происшествия#Владимир Путин#Школа#Протест#Родители#Талица#Дарья Сорокина
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