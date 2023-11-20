В создании программы ДПО для работников в сфере экологии участвовали РЭО и МГИМО

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Как сообщает gorod55.ru, речь идет о программе повышения квалификации для специалистов экологической отрасли.
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев пояснил, что экологи, отучившиеся по данной программе, приобретут самые актуальные знания и компетенции, касающиеся применения ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. На основе полученных сведений они будут способны в дальнейшем объективно оценивать объемы отрицательного антропогенного воздействия на окружающую среду, а также причиненный экономический урон.
Программа включает в себя изучение всех характеристик экологических правонарушений, а также ответственности за правонарушения в области обращения с бытовыми и промышленными отходами. Слушатели курса освоят теорию судебной экспертизы и процессуальные основы проведения судебной экологической экспертизы.
Внимание уделяется и такому понятию, как экологический вред, чтобы работники сферы экологии могли лучше разбираться в различных методиках выявления и расчета объема вреда, нанесенного окружающей среде при несоблюдении законодательства.
Программа создана в рамках стратегии РЭО и в целях повышения квалификации кадров для формирования экономики замкнутого цикла.