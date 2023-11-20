В создании программы ДПО для работников в сфере экологии участвовали РЭО и МГИМО

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев пояснил, что экологи, отучившиеся по данной программе, приобретут самые актуальные знания и компетенции, касающиеся применения ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. На основе полученных сведений они будут способны в дальнейшем объективно оценивать объемы отрицательного антропогенного воздействия на окружающую среду, а также причиненный экономический урон.