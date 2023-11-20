tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:52

Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

В создании программы ДПО для работников в сфере экологии участвовали РЭО и МГИМО

В создании программы ДПО для работников в сфере экологии участвовали РЭО и МГИМО

20 ноября 2023, 17:52
Фото: Midjourney
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) совместно запустили программу «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления».

Как сообщает gorod55.ru, речь идет о программе повышения квалификации для специалистов экологической отрасли.

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев пояснил, что экологи, отучившиеся по данной программе, приобретут самые актуальные знания и компетенции, касающиеся применения ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. На основе полученных сведений они будут способны в дальнейшем объективно оценивать объемы отрицательного антропогенного воздействия на окружающую среду, а также причиненный экономический урон.

Программа включает в себя изучение всех характеристик экологических правонарушений, а также ответственности за правонарушения в области обращения с бытовыми и промышленными отходами. Слушатели курса освоят теорию судебной экспертизы и процессуальные основы проведения судебной экологической экспертизы.

Внимание уделяется и такому понятию, как экологический вред, чтобы работники сферы экологии могли лучше разбираться в различных методиках выявления и расчета объема вреда, нанесенного окружающей среде при несоблюдении законодательства.

Программа создана в рамках стратегии РЭО и в целях повышения квалификации кадров для формирования экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
Сегодня, 10:32
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Сегодня, 10:29
Жители Сосьвы попросили Путина выпустить из СИЗО подозреваемого в пожаре в поселке
Сегодня, 11:39
Нижний Тагил засыпет снегом
Сегодня, 11:13
Бывший зэк обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в туберкулезе, но суд не нашел виновных
Сегодня, 14:05
Экоитоги Тагила, зэк, суд и туберкулез, а также воровство на рыбалке и 12 новых камер
Сегодня, 16:17