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Updated Сегодня, 06:07

Родители школьников в Талице устроили митинг из-за закрытия школы

В Талице закроется местная школа. Родители выступили против

20 ноября 2023, 06:07
Фото: Midjourney

Родители школьников в Талице устроили митинг из-за закрытия школы

В Талице школа №55 закроется на реконструкцию в 2024 году. Родители учеников этим недовольны.

Возмущения родителей связаны с тем, что детей после закрытия учебного учреждения на ремонтные работы переведут в Троицкую школу, которая расположена за чертой города. Школьный автобус будет возить не всех школьников, а только тех, у чьих родителей не имеется автомобиля, рассказала бывший депутат думы Асбеста Наталья Крылова.

К месту проведения митинга съехались сотрудники силовых структур, а также врио главы города Михаил Михайлов.

Известно, что ремонт стартует в феврале–марте будущего года. До этого момента ситуацию с транспортом для детей будет решен, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле школа №32 вновь начнет работать в январе 2024 года после проведения капитального ремонта.

Школа на 1200 мест появится в микрорайоне «Александровский-1» в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Дети#Школьники#Школа#Реконструкция#Ремонт#Закрытие#Родители#Митинг#Талица#Елизавета Зиборова#Департамент информполитики#Инцидент
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