В Талице закроется местная школа. Родители выступили против

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Возмущения родителей связаны с тем, что детей после закрытия учебного учреждения на ремонтные работы переведут в Троицкую школу, которая расположена за чертой города. Школьный автобус будет возить не всех школьников, а только тех, у чьих родителей не имеется автомобиля, рассказала бывший депутат думы Асбеста Наталья Крылова.
К месту проведения митинга съехались сотрудники силовых структур, а также врио главы города Михаил Михайлов.
Известно, что ремонт стартует в феврале–марте будущего года. До этого момента ситуацию с транспортом для детей будет решен, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле школа №32 вновь начнет работать в январе 2024 года после проведения капитального ремонта.