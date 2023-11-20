В Талице закроется местная школа. Родители выступили против

Возмущения родителей связаны с тем, что детей после закрытия учебного учреждения на ремонтные работы переведут в Троицкую школу, которая расположена за чертой города. Школьный автобус будет возить не всех школьников, а только тех, у чьих родителей не имеется автомобиля, рассказала бывший депутат думы Асбеста Наталья Крылова.