Власти проверят причины резкого подорожания яиц

ФАС направила запросы крупнейшим федеральным торговым сетям, чтобы изучить изменение закупочных и розничных цен на яйца каждую неделю. Рост цен на яйца в этом году превысил темпы инфляции в три раза, по данным Росстата. Некоторые производители уже предлагают яйца по 140 рублей за десяток, что станет нормой, если подобная тенденция будет продолжаться, пишет runews24.ru.