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Published Сегодня, 18:41

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Власти проверят причины резкого подорожания яиц

20 ноября 2023, 18:41
Власти проведут проверку на причины резкого увеличения стоимости куриных яиц. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проанализировать, насколько обоснованы оптовые цены на яйца.

ФАС направила запросы крупнейшим федеральным торговым сетям, чтобы изучить изменение закупочных и розничных цен на яйца каждую неделю. Рост цен на яйца в этом году превысил темпы инфляции в три раза, по данным Росстата. Некоторые производители уже предлагают яйца по 140 рублей за десяток, что станет нормой, если подобная тенденция будет продолжаться, пишет runews24.ru.

По словам экспертов, рост цен связан с увеличившейся нагрузкой на крупных производителей яиц из-за вспышек птичьего гриппа. Также повысилась стоимость логистики и ремонта оборудования, из-за снижения курса рубля летом и осенью. Увеличение цен на яйца также связано с ростом стоимости топлива и ресурсов, используемых в птицеводстве. Это может привести к сокращению бизнеса у мелких производителей яиц.

В целом, цены на куриные яйца выросли на 16% с начала года, по данным Росстата.

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