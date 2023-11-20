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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Замеры веществ-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле

Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву

20 ноября 2023, 10:29
Фото: tagilcity.ru
Замеры веществ-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле

Газоанализатор TagilCity.ru отправляется на ежегодную диагностику в Москву

Газоанализатор «Геолан-1П», который использует редакция TagilCity.ru для проведения ежедневных замеров качества воздуха в Нижнем Тагиле, отправляется на диагностику в Москву.

Специализированная лаборатория, которая занимается поставкой оборудования для измерения вредных факторов окружающей среды, проведет периодическую проверку прибора.

Редакция TagilCity.ru делает замеры веществ-загрязнителей в ежедневном режиме уже три года. В 2021 году к пяти датчикам прибавились еще два. Теперь прибор замеряет семь веществ: диоксид азота, диоксид серы, сероводород, синильная кислота, формальдегид, метан и углекислый газ (диоксид углерода).

За время существования в редакции журналисты замеряли прибором загрязнения во всех районах Нижнего Тагила, а также проверяли качество воздуха в Верхней Салде, Челябинске, Невьянске и в селе Бызово после пожара. На время отсутствия прибора корреспонденты будут следить за экологической повесткой, ориентируясь на показания стационарных постов УГМС.

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