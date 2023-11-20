Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву

За время существования в редакции журналисты замеряли прибором загрязнения во всех районах Нижнего Тагила, а также проверяли качество воздуха в Верхней Салде, Челябинске, Невьянске и в селе Бызово после пожара. На время отсутствия прибора корреспонденты будут следить за экологической повесткой, ориентируясь на показания стационарных постов УГМС.