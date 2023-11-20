Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Специализированная лаборатория, которая занимается поставкой оборудования для измерения вредных факторов окружающей среды, проведет периодическую проверку прибора.
Редакция TagilCity.ru делает замеры веществ-загрязнителей в ежедневном режиме уже три года. В 2021 году к пяти датчикам прибавились еще два. Теперь прибор замеряет семь веществ: диоксид азота, диоксид серы, сероводород, синильная кислота, формальдегид, метан и углекислый газ (диоксид углерода).
За время существования в редакции журналисты замеряли прибором загрязнения во всех районах Нижнего Тагила, а также проверяли качество воздуха в Верхней Салде, Челябинске, Невьянске и в селе Бызово после пожара. На время отсутствия прибора корреспонденты будут следить за экологической повесткой, ориентируясь на показания стационарных постов УГМС.