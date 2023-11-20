Задержан заместитель главы департамента Минприроды Яковлев

Алексей Яковлев, который занимал должность заместителя главы департамента Минприроды России, был задержан в связи с исследованием его работы в национальном парке «Таганай». Он руководил этим парком с 2010 года и затем возглавил нацпарк «Зигальга» с 2019 года. В 2021 году он перешел работать в Минприроды, где стал заместителем директора департамента.