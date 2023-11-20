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Задержан заместитель главы департамента Минприроды Яковлев

Задержан заместитель главы департамента Минприроды Яковлев

20 ноября 2023, 17:47
Фото: 1MI
Задержан заместитель главы департамента Минприроды Алексей Яковлев, связь с его задержанием имеет отношение к его работе в национальном парке «Таганай».

Алексей Яковлев, который занимал должность заместителя главы департамента Минприроды России, был задержан в связи с исследованием его работы в национальном парке «Таганай». Он руководил этим парком с 2010 года и затем возглавил нацпарк «Зигальга» с 2019 года. В 2021 году он перешел работать в Минприроды, где стал заместителем директора департамента.

Местные власти обвиняются в «распродаже» национального парка «Таганай», пишет ИА Амител. В одном случае чиновник Андрей Крючко, ответственный за муниципальное имущество в Златоусте, без согласования с мэром решил продать участок, который ранее арендовала компания «Таганайский кордон». Назначение земли было изменено на «строительство объектов для организации отдыха населения». Ущерб, нанесенный городу, оценили почти в 600 тысяч рублей.

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин опровергает информацию о распродаже земель парка и утверждает, что уголовное дело связано только с прилегающим участком.

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