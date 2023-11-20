Задержан заместитель главы департамента Минприроды Яковлев

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Алексей Яковлев, который занимал должность заместителя главы департамента Минприроды России, был задержан в связи с исследованием его работы в национальном парке «Таганай». Он руководил этим парком с 2010 года и затем возглавил нацпарк «Зигальга» с 2019 года. В 2021 году он перешел работать в Минприроды, где стал заместителем директора департамента.
Местные власти обвиняются в «распродаже» национального парка «Таганай», пишет ИА Амител. В одном случае чиновник Андрей Крючко, ответственный за муниципальное имущество в Златоусте, без согласования с мэром решил продать участок, который ранее арендовала компания «Таганайский кордон». Назначение земли было изменено на «строительство объектов для организации отдыха населения». Ущерб, нанесенный городу, оценили почти в 600 тысяч рублей.
Мэр Златоуста Вячеслав Жилин опровергает информацию о распродаже земель парка и утверждает, что уголовное дело связано только с прилегающим участком.