Женщина в Нижнем Тагиле потратила маткапитал на ипотеку. Ее обязали вернуть эту сумму

По итогам рассмотрения заявления маткапитал, сумма которого составила более 299 тысяч рублей, был перечислен в счет уплаты долга по ипотечному кредиту. Однако вскоре выяснилось, что дети не были зарегистрированы в квартире и не имеют право собственности на нее.