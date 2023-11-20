Женщина в Нижнем Тагиле потратила маткапитал на ипотеку. Ее обязали вернуть эту сумму

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В 2009 году семейная пара обратилась в нижнетагильский ПФР с заявлением о том, чтобы материнский капитал направить на погашение ипотеки. Тагильчанка при этом обязалась при получении капитала оформить квартиру в общую собственность со своими детьми, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По итогам рассмотрения заявления маткапитал, сумма которого составила более 299 тысяч рублей, был перечислен в счет уплаты долга по ипотечному кредиту. Однако вскоре выяснилось, что дети не были зарегистрированы в квартире и не имеют право собственности на нее.
При этом в 2012 году горожанка произвела отчуждение жилья третьим лицам, использовав маткапитал не по назначению. В связи с этим районная прокуратура направила в суд иск о взыскании суммы материнского капитала. Суд, рассмотрев обращение, удовлетворил требования.
Напомним, в селе Петрокаменское, которое находится под Нижним Тагилом, мужчина попытался выгнать детей из квартиры, которая была куплена на маткапитал.