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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Женщину в Нижнем Тагиле обязали вернуть сумму выданного ей маткапитала

Женщина в Нижнем Тагиле потратила маткапитал на ипотеку. Ее обязали вернуть эту сумму

20 ноября 2023, 14:26
Фото: 1MI

Женщину в Нижнем Тагиле обязали вернуть сумму выданного ей маткапитала

В Нижнем Тагиле местная жительница потратила выплаченный материнский капитал на погашение ипотеки.

В 2009 году семейная пара обратилась в нижнетагильский ПФР с заявлением о том, чтобы материнский капитал направить на погашение ипотеки. Тагильчанка при этом обязалась при получении капитала оформить квартиру в общую собственность со своими детьми, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По итогам рассмотрения заявления маткапитал, сумма которого составила более 299 тысяч рублей, был перечислен в счет уплаты долга по ипотечному кредиту. Однако вскоре выяснилось, что дети не были зарегистрированы в квартире и не имеют право собственности на нее.

При этом в 2012 году горожанка произвела отчуждение жилья третьим лицам, использовав маткапитал не по назначению. В связи с этим районная прокуратура направила в суд иск о взыскании суммы материнского капитала. Суд, рассмотрев обращение, удовлетворил требования.

Напомним, в селе Петрокаменское, которое находится под Нижним Тагилом, мужчина попытался выгнать детей из квартиры, которая была куплена на маткапитал.

Жители Свердловской области смогут тратить маткапитал на подключение к сетям
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#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Дети#Суд#Квартира#Долг#Материнский капитал#ПФР#Собственность#Ипотечный кредит#Ипотека#Елизавета Зиборова
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