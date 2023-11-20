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Мужчина из Перми убил своего друга из-за своей жены

Житель Перми зарезал своего бывшего друга, который бил и унижал его жену

20 ноября 2023, 06:37
Фото: 1MI

Мужчина из Перми убил своего друга из-за своей жены

В Перми местный житель зарезал своего бывшего друга, который раньше жил с его женой и периодически над ней издевался. Происшествие случилось 14 ноября 2023 года.

Женщина, устав от побоев и унижений своего сожителя, в 2019 году ушла к его другу и стала его женой. После этого дружба мужчин закончилась, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Пермяк, вспомнив об издевательствах над его супругой, решил отомстить экс-другу и, отправившись в его двор, разбил стекла в его автомобиле и проколол шины. После этого он ворвался к нему домой и зарезал его ножом.

На месте ЧП его застала мать погибшего. Тогда мужчина набросился на нее и ранил. Далее он убежал домой, попытался сжечь свою одежду и спрятал нож. Мать убитого в это время очнулась и вызвала полицию.

Нападавшего быстро нашли. Мужчина признался в преступлении.

Напомним, в Екатеринбурге 16-летний парень, придя в гости к своей девушке поссорился с ней и убил ее. Затем он лишил жизни ее мать, которая в это время вернулась домой.

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