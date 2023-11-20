Жители Березовского замерзают в квартирах

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Ранее жители жаловались на холод в квартирах и на то, что должностные лица их игнорируют, сообщает региональная прокуратура.
Ресурсоснабжающей организацией для этих домов являются «Березовские тепловые сети». Готовясь к отопительному сезону, они проводили ремонт на сетях теплоснабжения. Однако по сей день трубопровод системы теплоснабжения оголен и не закопан.
Представители прокуратуры хотят дать оценку должностным лицам МУПа. По результата проверки будут приняты решения.
Напомним, что в конце сентября без отопления остались жители Горноуральского ГО. Некоторые дома просто не подключили к отоплению, а в части квартир тепло дали позже запланированного срока.