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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Березовском организована проверка после жалоб на холод в квартирах

Жители Березовского замерзают в квартирах

20 ноября 2023, 13:14
Фото: 1MI

В Березовском организована проверка после жалоб на холод в квартирах

В Березовском проводится проверка после жалоб жителей на холод в квартирах. Предположительно, температурный режим не соблюдается в квартирах жителей поселка Островное Березовского ГО.

Ранее жители жаловались на холод в квартирах и на то, что должностные лица их игнорируют, сообщает региональная прокуратура.

Ресурсоснабжающей организацией для этих домов являются «Березовские тепловые сети». Готовясь к отопительному сезону, они проводили ремонт на сетях теплоснабжения. Однако по сей день трубопровод системы теплоснабжения оголен и не закопан.

Представители прокуратуры хотят дать оценку должностным лицам МУПа. По результата проверки будут приняты решения.

Напомним, что в конце сентября без отопления остались жители Горноуральского ГО. Некоторые дома просто не подключили к отоплению, а в части квартир тепло дали позже запланированного срока.

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#Происшествия#Березовский#Отопление#Отопительный сезон#Квартиры#Дарья Сорокина
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