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Жители Челябинской области сдали золото в салон и требуют вернуть им 2 млн рулей

Жители Челябинской области не могут вернуть 2 млн рублей за сданное в салон золото

20 ноября 2023, 06:47
Фото: 1MI

Жители Челябинской области сдали золото в салон и требуют вернуть им 2 млн рулей

Год назад 19 человек обратились сдали в ювелирный салон «Ларец» на улице Ленина в Карталах (Челябинская область) золото. Кто-то хотел что-то починить в украшениях, кто-то переплавить изделие.

Украшения им пообещали вернуть через 30 дней, но этого не произошло, пишет «Урал Мэш».

Всем им отвечали, что золото находится в Екатеринбурге, там ставят клеймо. Отвечала так клиентам супруга владельца салона Светлана. Вскоре она стала говорить, что муж скончался, поэтому золото всем она вернет только через полгода, после вступления в наследство.

Однако через полгода она развела руками, сказав, что муж жил в Москве и она не была в курсе его дел. Тогда жители обратились в правоохранительные органы. Проводится проверка.

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#Происшествия#Полиция#Золото#Дарья Сорокина#Ювелирный салон
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