Жители Челябинской области не могут вернуть 2 млн рублей за сданное в салон золото

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Украшения им пообещали вернуть через 30 дней, но этого не произошло, пишет «Урал Мэш».
Всем им отвечали, что золото находится в Екатеринбурге, там ставят клеймо. Отвечала так клиентам супруга владельца салона Светлана. Вскоре она стала говорить, что муж скончался, поэтому золото всем она вернет только через полгода, после вступления в наследство.
Однако через полгода она развела руками, сказав, что муж жил в Москве и она не была в курсе его дел. Тогда жители обратились в правоохранительные органы. Проводится проверка.