Жители Челябинской области не могут вернуть 2 млн рублей за сданное в салон золото

Всем им отвечали, что золото находится в Екатеринбурге, там ставят клеймо. Отвечала так клиентам супруга владельца салона Светлана. Вскоре она стала говорить, что муж скончался, поэтому золото всем она вернет только через полгода, после вступления в наследство.