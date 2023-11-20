Жители Екатеринбурга будут платить 200 рублей за плохие отзывы о ПВЗ Wildberries

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Владельцы ПВЗ в объявлении также указали, что данная мера зависит не от них, а ввести ее решили из-за того, что покупатели оставляют плохие отзывы о работе пункта, пишет Е1.
Вскоре от представителей маркетплейса стало известно, что собственник уже убрал данное объявление после выяснения ситуации. У данного пункта выдачи хорошие оценки, он не перегружен заказами, поэтому доставка бесплатна.
Напомним, в октябре 2023 года жители Солнечного микрорайона в Екатеринбурге стали жаловаться на длинные очереди в пунктах выдачи Wildberries, так как другие местные ПВЗ закрылись.