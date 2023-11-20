tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге объявил о платной доставке за плохие отзывы

Жители Екатеринбурга будут платить 200 рублей за плохие отзывы о ПВЗ Wildberries

20 ноября 2023, 03:19
Фото: 1MI

ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге объявил о платной доставке за плохие отзывы

В Екатеринбурге пункт выдачи заказов Wildberries вывесил объявление о том, что доставка всех товаров будет платной — стоимостью 200 рублей за каждый заказ. Речь идет о ПВЗ на улице Фрезеровщиков.

Владельцы ПВЗ в объявлении также указали, что данная мера зависит не от них, а ввести ее решили из-за того, что покупатели оставляют плохие отзывы о работе пункта, пишет Е1.

Вскоре от представителей маркетплейса стало известно, что собственник уже убрал данное объявление после выяснения ситуации. У данного пункта выдачи хорошие оценки, он не перегружен заказами, поэтому доставка бесплатна.

Напомним, в октябре 2023 года жители Солнечного микрорайона в Екатеринбурге стали жаловаться на длинные очереди в пунктах выдачи Wildberries, так как другие местные ПВЗ закрылись.

Генпрокуратура проверяет Wildberries из-за новой комиссии для покупателей
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга не могут получить заказы с WildberriesВ двух районах Екатеринбурга перестали работать пункты выдачи WildberriesДендропарк в Екатеринбурге временно закроется для посетителей
#Общество#Доставка#Заказ#Оплата#Покупатели#Пункт выдачи#Владелец#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Объявление#Wildberries#Маркетплейс#Инцидент
Подпишитесь
Магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил
18 ноября, 10:41
Визит Медведева ожидается в Свердловской области
Вчера, 12:17
«Любите родных»: в Екатеринбурге прошли похороны супруги блогера Александра Лещева
Вчера, 09:02
Вязание и роспись по стеклу: выставка «Золотые руки» прошла в Нижнем Тагиле
18 ноября, 12:36
«Был высококвалифицированным специалистом»: на СВО погиб сварщик из Верхней Салды
Вчера, 06:33
ВДНХ, Газманов и «Родники». Певица из Тагила выступила на гала-концерте в Москве
17 ноября, 09:57