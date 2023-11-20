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Многодетная мать из Березовского ответила сенатору на призыв больше рожать

Жители Екатеринбурга ответили сенатору на призыв рожать больше, а учиться меньше

20 ноября 2023, 06:11
Фото: 1MI

Многодетная мать из Березовского ответила сенатору на призыв больше рожать

Жители Екатеринбурга раскритиковали заявление сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой. Она заявила, что девушкам нужно меньше стремиться к получению высшего образования, а в приоритет поставить семью и «детородную функцию».

Против такой позиции высказалась мама 12 детей из Березовского Екатерина. По ее мнению, родители, не имеющие образования, вряд ли смогут чему-то научить своих детей.

При этом мнения екатеринбуржцев разделились, пишет Е1. Некоторые считают, что высшее образование бесполезно, а кто-то утверждает, что сначала женщина должна получить образование и потом только создавать семью.

Один из жителей города заявил, что женщина не нужна, чтобы только рожать детей. С такой, по его мнению, даже поговорить не о чем. Нормой он назвал такую ситуацию, только если оба родителя маргиналы.

Еще один читатель заявил, что высшее образование никому не нужно, поэтому вместо него время лучше потратить на что-то более стоящее.

Статья про женщин, а не всех людей. Проведите опрос среди знакомых, и окажется, что именно женщины работают по полученному образованию. Мужчины диплом выучивают и кладут на полку, ибо мужчина и так хорош, — отвечает читательница с ником Ирит.

Еще один читатель утверждает, что высшее образование меняет мышление. Он заявил, что раз тригонометрия и логарифмы нам не требуются, то можно и в школу не ходить.

Напомним, Маргарита Павлова в ходе интервью на Русском экономическом форуме сделала заявление, которое вызвало скандал. По ее словам, нужно пересматривать систему ценностей и перестать ориентировать девушек на высшее образование.

Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит их: они либо начинают работать по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя — он затягивается на долгие годы, и в результате упускается вот эта детородная функция, — вот что сказала Павлова.

После того, как в социальных сетях поднялась волна критики, сенатор объяснила позицию тем, что ее неправильно поняли. Она заявила о первоочередности детей перед образованием и карьерой, но не имела ввиду, что они исключают друг друга.

Напомним, ранее с призывом больше рожать выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Однако жительницы Екатеринбурга с ним не согласились.

#Общество#Свердловская область#Заявления#Критика#Ответ#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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