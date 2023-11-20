Жители Нижнего Тагила победили в кубке УВЗ по игре «Что? Где? Когда?»

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Так, команды из Нижнего Тагила победили в номинациях «Концерн», «Союз ОПК», «Студенты» и «Школьники». Екатеринбуржцы оказались победителями в номинациях «Общий зачет» и «Союз ОПК», рассказали в пресс-службе Уралвагонзавода.
В числе призеров также оказалась команда из Тюмени в номинации «Общий зачет». Жители Ишимбая и Челябинска заняли призовые места в номинации «Концерн», а жители Лесного — в «Союзе ОПК».
Напомним, ученицы девятого класса школы №49 стали победительницами в проекте «Верный отличник».