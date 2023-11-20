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В Свердловской области состоялся XV кубок УВЗ по игре «Что? Где? Когда?»

Жители Нижнего Тагила победили в кубке УВЗ по игре «Что? Где? Когда?»

20 ноября 2023, 16:56
Фото: Уралвагонзавод

В Свердловской области состоялся XV кубок УВЗ по игре «Что? Где? Когда?»

Среди жителей Урала прошел XV Кубок Уралвагонзавода по игре «Что? Где? Когда?». В мероприятии участвовали команды из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других населенных пунктов.

Так, команды из Нижнего Тагила победили в номинациях «Концерн», «Союз ОПК», «Студенты» и «Школьники». Екатеринбуржцы оказались победителями в номинациях «Общий зачет» и «Союз ОПК», рассказали в пресс-службе Уралвагонзавода.

Фото: Уралвагонзавод

В числе призеров также оказалась команда из Тюмени в номинации «Общий зачет». Жители Ишимбая и Челябинска заняли призовые места в номинации «Концерн», а жители Лесного — в «Союзе ОПК».

Напомним, ученицы девятого класса школы №49 стали победительницами в проекте «Верный отличник».

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