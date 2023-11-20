Жители Сосьвы попросили Путина выпустить из СИЗО подозреваемого в пожаре в поселке

Ранее они уже записывали обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Поддержку задержанному выразили 80 жителей поселка. Они ходатайствуют об освобождении мужчины. 10 ноября Свердловским областным судом была рассмотрена апелляция, по результатам которой было решено не выпускать Мамедова из СИЗО.