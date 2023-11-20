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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

Жители Сосьвы обратились к Путину из-за подозреваемого в пожаре в поселке

Жители Сосьвы попросили Путина выпустить из СИЗО подозреваемого в пожаре в поселке

20 ноября 2023, 11:39
Фото: официальный сайт Кремля

Жители Сосьвы обратились к Путину из-за подозреваемого в пожаре в поселке

Жители поселка Сосьва в Свердловской области, где был крупный пожар весной 2023 года, обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят выпустить из-под стражи обвиняемого в возникновении пожара сына владельца одного из лесопилок Газанфара Мамедова.

Об этом рассказал адвокат Алексей Зорин. А сами жители записали видео. Они выразили надежду, что президент обратит внимание на ситуацию. По их мнению, она является несправедливой.

Невиновные лица, по сути такие же потерпевшие, сидят, а те, кто действительно причастны к происшествию, только недавно привлечены к делу и ходят по поселку, как ни в чем не бывало. Мамедов не виноват в ЧП, он порядочный и положительный сосед. Просим провести проверку и взять дело на личный контроль, — заявили свердловчане.

Ранее они уже записывали обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Поддержку задержанному выразили 80 жителей поселка. Они ходатайствуют об освобождении мужчины. 10 ноября Свердловским областным судом была рассмотрена апелляция, по результатам которой было решено не выпускать Мамедова из СИЗО.

Напомним, пожар в Сосьве случился в конце апреля. В результате более сотни домов оказались уничтожены. Сгорела и местная ЛИУ №23. Газанфар Мамедов и работник администрации поселка были задержаны в качестве подозреваемых. Предполагается, что возгорание началось именно с лесопилки.

#Общество#Свердловская область#Криминал#Жалоба#Сосьва#Обращение#Ирина Кирилова#Инцидент#Пожары в Висиме и Сосьве в апреле 2023 года
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