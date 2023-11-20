Жители Сосьвы попросили Путина выпустить из СИЗО подозреваемого в пожаре в поселке

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Об этом рассказал адвокат Алексей Зорин. А сами жители записали видео. Они выразили надежду, что президент обратит внимание на ситуацию. По их мнению, она является несправедливой.
Невиновные лица, по сути такие же потерпевшие, сидят, а те, кто действительно причастны к происшествию, только недавно привлечены к делу и ходят по поселку, как ни в чем не бывало. Мамедов не виноват в ЧП, он порядочный и положительный сосед. Просим провести проверку и взять дело на личный контроль, — заявили свердловчане.
Ранее они уже записывали обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Поддержку задержанному выразили 80 жителей поселка. Они ходатайствуют об освобождении мужчины. 10 ноября Свердловским областным судом была рассмотрена апелляция, по результатам которой было решено не выпускать Мамедова из СИЗО.
Напомним, пожар в Сосьве случился в конце апреля. В результате более сотни домов оказались уничтожены. Сгорела и местная ЛИУ №23. Газанфар Мамедов и работник администрации поселка были задержаны в качестве подозреваемых. Предполагается, что возгорание началось именно с лесопилки.