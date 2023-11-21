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Published Сегодня, 06:30

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Блогера из Краснотурьинска затравили в сети после смерти его жены

Блогера из Краснотурьинска обвинили в хайпе на смерти и похоронах его жены

21 ноября 2023, 06:30
Фото: 1MI

Блогера из Краснотурьинска затравили в сети после смерти его жены

Блогера Александра Лещева из Краснотурьинска обвинили подписчики в том, что он создает хайп на смерти своей супруги.

В соцсетях люди принялись писать мужчине негативные комментарии, обвиняя его в том, что он пытается привлечь к себе внимание трагедией, которая случилась в его семье.

Прекрати работать на камеру, скорбят не так, — пишет один из пользователей соцсети.

Как рассказал сам Лещев, он не собирался устраивать хайп. По словам блогера, он делится с аудиторией своими переживаниями и тем, что происходит с ним и его семьей после случившегося.

Также среди подписчиков блогера есть и те, кто поддержали свердловчанина.

Человек проживает свою боль так как может, не судите, ведь никто не знает как бы вы эту боль пережили, — пишет подписчик.

Напомним, 15 ноября 2023 года 28-летняя девушка, ехавшая в автобусе, погибла в аварии на Серовском тракте в результате столкновения транспорта с фурой. Кроме нее, в ДТП скончался еще один человек. Восемь пострадали.

«Любите родных»: в Краснотурьинске прошли похороны супруги блогера Александра Лещева
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