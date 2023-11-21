Блогера из Краснотурьинска обвинили в хайпе на смерти и похоронах его жены

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В соцсетях люди принялись писать мужчине негативные комментарии, обвиняя его в том, что он пытается привлечь к себе внимание трагедией, которая случилась в его семье.
Прекрати работать на камеру, скорбят не так, — пишет один из пользователей соцсети.
Как рассказал сам Лещев, он не собирался устраивать хайп. По словам блогера, он делится с аудиторией своими переживаниями и тем, что происходит с ним и его семьей после случившегося.
Также среди подписчиков блогера есть и те, кто поддержали свердловчанина.
Человек проживает свою боль так как может, не судите, ведь никто не знает как бы вы эту боль пережили, — пишет подписчик.
Напомним, 15 ноября 2023 года 28-летняя девушка, ехавшая в автобусе, погибла в аварии на Серовском тракте в результате столкновения транспорта с фурой. Кроме нее, в ДТП скончался еще один человек. Восемь пострадали.