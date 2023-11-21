Боксер из Нижнего Тагила Дмитрий Фоминых стал участником международного турнира

Боксер из Нижнего Тагила стал участником международного турнира

Воспитанник СШОР «Спутник» из Нижнего Тагила Дмитрий Фоминых принимает участие в XX международном турнире по боксу памяти героя СССР В. И. Ливенцева. Соревнование проходит в Минске.