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Updated Сегодня, 10:56

Боксер из Нижнего Тагила стал участником международного турнира

Боксер из Нижнего Тагила Дмитрий Фоминых стал участником международного турнира

21 ноября 2023, 10:54
Фото: Свердловская областная федерация бокса

Боксер из Нижнего Тагила стал участником международного турнира

Воспитанник СШОР «Спутник» из Нижнего Тагила Дмитрий Фоминых принимает участие в XX международном турнире по боксу памяти героя СССР В. И. Ливенцева. Соревнование проходит в Минске.

В нем принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Китая, Туркменистана и Конго. Дмитрий Фоминых выступает в весовой категории до 92 килограмм. Спортсмен является бронзовым призером чемпионата России — 2023.

В первом круге Дмитрий победил боксера из Белоруссии. 21 ноября ему предстоит бой со спортсменом из Киргизии, сообщили в Свердловской областной федерации бокса.

Напомним, еще один уральский боксер Евгений Тищенко претендует на титул чемпиона мира WBA в тяжелом в тяжелом весе.

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