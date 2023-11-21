Боксер из Нижнего Тагила Дмитрий Фоминых стал участником международного турнира

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В нем принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Китая, Туркменистана и Конго. Дмитрий Фоминых выступает в весовой категории до 92 килограмм. Спортсмен является бронзовым призером чемпионата России — 2023.
В первом круге Дмитрий победил боксера из Белоруссии. 21 ноября ему предстоит бой со спортсменом из Киргизии, сообщили в Свердловской областной федерации бокса.
Напомним, еще один уральский боксер Евгений Тищенко претендует на титул чемпиона мира WBA в тяжелом в тяжелом весе.