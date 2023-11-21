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Администрация Екатеринбурга не будет покупать иномарки для чиновников

Чиновники Екатеринбурга перестанут ездить на иномарках

21 ноября 2023, 09:40
Фото: 1MI

Администрация Екатеринбурга не будет покупать иномарки для чиновников

Несколько лет подряд некоторые политики выступали с призывами пересадить чиновников на отечественные автомобили. В Екатеринбурге решили соблюсти это правило.

Для муниципальной администрации уже закупают отечественные автомобили.

В октябре 2013 года администрация опубликовала заявку на покупку четырех Toyota Camry на сумму от 4,5 млн рублей за все автомобили, или по 1,1 за каждый.

А через десять лет, осенью 2022 года администрация решила приобрести 11 машин Lada Vesta на 17 181 633 рубля. Стоимость одного такого автомобиля оценивается в 1,5 млн рублей. При этом ряд чиновников все еще используют иномарки.

К примеру, как пишет Е1, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ездит на иномарке Toyota Land Cruiser, а губернатор Евгений Куйвашев — на Lexus LX570.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали решение президента России Владимира Путина о том, что чиновникам нужно ездить на отечественных авто.

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#Транспорт#Чиновники#Евгений Куйвашев#Алексей Орлов#Иномарки#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Отечественные автомобили
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