Чиновники Екатеринбурга перестанут ездить на иномарках

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Для муниципальной администрации уже закупают отечественные автомобили.
В октябре 2013 года администрация опубликовала заявку на покупку четырех Toyota Camry на сумму от 4,5 млн рублей за все автомобили, или по 1,1 за каждый.
А через десять лет, осенью 2022 года администрация решила приобрести 11 машин Lada Vesta на 17 181 633 рубля. Стоимость одного такого автомобиля оценивается в 1,5 млн рублей. При этом ряд чиновников все еще используют иномарки.
К примеру, как пишет Е1, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ездит на иномарке Toyota Land Cruiser, а губернатор Евгений Куйвашев — на Lexus LX570.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали решение президента России Владимира Путина о том, что чиновникам нужно ездить на отечественных авто.