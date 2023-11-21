Чистота в туалетах Нижнего Тагила за 4,6 млн рублей и новый рекорд России

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
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Updated Сегодня, 17:29
«Городской центр жилья и эксплуатации зданий» Нижнего Тагила планирует выделить 4,6 миллиона рублей на обслуживание восьми общественных туалетов. Сейчас город находится в поисках подрядчика. Заниматься уборкой этих туалетов исполнитель будет в течении 12 месяцев, начиная с 1 декабря 2023 года.
Мама погибшей в ДТП актрисы Кристины Шварц, Елена, отсудила компенсацию в размере одного миллиона рублей от компании «Молочная благодать». Изначально она требовала возместить 2 миллиона рублей. Однако суд назначил ей только половину этой суммы в качестве моральной компенсации. Предприятие намерено обжаловать это решение в Свердловском областном суде.
Тагильский волонтер Павел Фетисов опубликовал видео, на котором бойцы передают привет Свердловской области прямо с передовой. На видео военнослужащий передает привет муниципальным образованиям области, а после можно увидеть 19 эффектных выстрелов из реактивной системы залпового огня «Град», которая была принята на вооружение в 1963 году.
Молодой спортсмен из Нижнего Тагила установил новый рекорд России по количеству отжиманий от пола. Юный атлет команды «Стойкие» по имени Константин Юдин, которому всего лишь 11 лет, за одну минуту смог сделать 32 повторения этого упражнения. Отмечается, что этот рекорд был зафиксирован на видео и является официальным. Тренируется Константин в команде известного российского рекордсмена Фаниса Хайруллина. Для достижения такого результата мальчик готовился целых три месяца.
Вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин возмутился разноцветным флагам на патриотических мероприятиях. Он попросил использовать только флаг триколора. Об этом он заявил на заседании комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму. В городе действуют 23 отряда «Юнармии», где находятся более 200 тагильчан. В профессиональных образовательных организациях работают 13 патриотических клубов, охватывающих более 200 воспитанников. Также есть общественные объединения, в которых занимаются 400 человек. Доводы о создании яркой и праздничной атмосферы депутата не убедили.