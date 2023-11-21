Чистота в туалетах Нижнего Тагила за 4,6 млн рублей и новый рекорд России

Вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин возмутился разноцветным флагам на патриотических мероприятиях. Он попросил использовать только флаг триколора. Об этом он заявил на заседании комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму. В городе действуют 23 отряда «Юнармии», где находятся более 200 тагильчан. В профессиональных образовательных организациях работают 13 патриотических клубов, охватывающих более 200 воспитанников. Также есть общественные объединения, в которых занимаются 400 человек. Доводы о создании яркой и праздничной атмосферы депутата не убедили.