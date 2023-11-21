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В МЧС обратились к жителям Свердловской области из-за плохой погоды

Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за метелей и гололеда

21 ноября 2023, 14:11
Фото: 1MI

В МЧС обратились к жителям Свердловской области из-за плохой погоды

В Свердловскую область придут осадки в виде обильного снегопада, а также метели и гололед на дорогах. Такая погода ожидается 22 ноября 2023 года.

Автомобилистам рекомендуется в период неблагоприятных погодных условий не совершать резких маневров на дороге, не превышать разрешенный уровень скорости, ездить на безопасном расстоянии от других машин, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Кроме того, пешеходам необходимо выходить из дома в одежде и обуви, соответствующим погоде, по возможности не торопиться и быть внимательными, так как под снегом может быть лед. В случае, если необходимо поехать на личном автомобиле за город, с собой нужно взять средства спасения в случае ЧП — топор, трос, лопату.

Напомним, утром 21 ноября 2023 года замело трассы в Свердловской области из-за обильного снегопада и сильного ветра.

Сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область
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