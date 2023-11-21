Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за метелей и гололеда

Кроме того, пешеходам необходимо выходить из дома в одежде и обуви, соответствующим погоде, по возможности не торопиться и быть внимательными, так как под снегом может быть лед. В случае, если необходимо поехать на личном автомобиле за город, с собой нужно взять средства спасения в случае ЧП — топор, трос, лопату.