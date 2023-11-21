Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за метелей и гололеда

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Автомобилистам рекомендуется в период неблагоприятных погодных условий не совершать резких маневров на дороге, не превышать разрешенный уровень скорости, ездить на безопасном расстоянии от других машин, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Кроме того, пешеходам необходимо выходить из дома в одежде и обуви, соответствующим погоде, по возможности не торопиться и быть внимательными, так как под снегом может быть лед. В случае, если необходимо поехать на личном автомобиле за город, с собой нужно взять средства спасения в случае ЧП — топор, трос, лопату.
Напомним, утром 21 ноября 2023 года замело трассы в Свердловской области из-за обильного снегопада и сильного ветра.