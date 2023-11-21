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На сцене в Рязани был показан эротический триллер от актеров из Нижнего Тагила

Эротический триллер показали актеры из Нижнего Тагила на сцене в Рязани

21 ноября 2023, 06:36
Фото: Рязанский театр драмы

На сцене в Рязани был показан эротический триллер от актеров из Нижнего Тагила

Артисты Нового Молодежного театра из Нижнего Тагила показали смелое прочтение известной пьесы М. Ю. Лермонтова.

Показ эротического триллера состоялся на шестом дне фестиваля и открыл для зрителя из Рязани молодежную стилистику в классическом тексте. Постановка под названием «Игра в маскарад» соединила классику, эстетику Востока, современный саунд-дизайн, а также эротику.

Фото: Рязанский театр драмы

Директор Рязанского театра драмы Семен Гречко отметил, что приятно видеть театр из такой дальней точки на карте — Нижнего Тагила, сообщает Рязанский театр драмы.

По сюжету спектакля, муж приревновал свою жену и отравил ее, хотя и она была невинна. Режиссер постановки Дарья Шахова отметила, что для молодого театра важно играть на сцене одного из старейших театров страны.

Спектакль собрал множество восторженных отзывов. Зрители сообщали, что им нужно переосмыслить увиденное.

Ранее сообщалось, что актер Коляда-театра из Екатеринбурга Олег Ягодин снялся в обнаженной сцене с актрисой Анной Михалковой. Фильм Анны Меликян называется «Чувства Анны».

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