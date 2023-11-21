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Депутат в Нижнем Тагиле возмутился разноцветной символикой на мероприятиях

«Флаги всех цветов радуги». Депутата в Нижнем Тагиле возмутила разноцветная символика

21 ноября 2023, 11:26
Фото: 1MI

Депутат в Нижнем Тагиле возмутился разноцветной символикой на мероприятиях

Заместитель председателя гордумы Нижнего Тагила Алексей Балыбердин возмутился тем, что молодежь во время проведения патриотических мероприятий использует флаги разных цветов.

Он попросил для этих целей выбирать только триколор. Об этом Балыбердин заявил на профильной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.

20 ноября депутаты заслушали доклад о патриотическом воспитании молодежи. В этом году на патриотическое воспитание выделено 15 млн рублей. В 2023 году уже проведено 980 мероприятий, которые охватили почти 61 тысячу человек. Об этом рассказала замначальника управления мэрии по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Анна Афонасьева.

На сегодняшний день в городе действуют 23 отряда «Юнармии», в которых находятся более 200 тагильчан. В профессиональных образовательных организациях работают 13 патриотических клубов. Они охватывают более 200 воспитанников. Также работают в Нижнем Тагиле и общественные объединения. В трех клубах занимаются 400 человек.

В ходе доклада Афонасьевой на экране транслировалась презентация. Среди прочих был показан снимок Парада Победы. Вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин возмутился, что у детей в руках флаги разных цветов. Доводы о создании яркой и праздничной атмосферы депутата не убедили.

Рядом с флагами Российской Федерации присутствуют разноцветные флаги. Они какую смысловую нагрузку несут? Желтый, розовый, синий, красный. Они зачем? Российский триколор — все понятно. Зачем в колонне молодежи флаги всех цветов радуги? — задал вопрос Балыбердин.

Он также задался вопросом, по какой причине нельзя использовать только российские флаги. Балыбердин попросил принять к сведению замечание. Он подчеркнул, что флаг России является смысловым символом, а использовать разные цвета неуместно, сообщает ИА «Все Новости».

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Флаг#Патриотизм#Алексей Балыбердин#Ирина Кирилова
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