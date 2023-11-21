«Флаги всех цветов радуги». Депутата в Нижнем Тагиле возмутила разноцветная символика

20 ноября депутаты заслушали доклад о патриотическом воспитании молодежи. В этом году на патриотическое воспитание выделено 15 млн рублей. В 2023 году уже проведено 980 мероприятий, которые охватили почти 61 тысячу человек. Об этом рассказала замначальника управления мэрии по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Анна Афонасьева.