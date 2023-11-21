«Флаги всех цветов радуги». Депутата в Нижнем Тагиле возмутила разноцветная символика

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Он попросил для этих целей выбирать только триколор. Об этом Балыбердин заявил на профильной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.
20 ноября депутаты заслушали доклад о патриотическом воспитании молодежи. В этом году на патриотическое воспитание выделено 15 млн рублей. В 2023 году уже проведено 980 мероприятий, которые охватили почти 61 тысячу человек. Об этом рассказала замначальника управления мэрии по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Анна Афонасьева.
На сегодняшний день в городе действуют 23 отряда «Юнармии», в которых находятся более 200 тагильчан. В профессиональных образовательных организациях работают 13 патриотических клубов. Они охватывают более 200 воспитанников. Также работают в Нижнем Тагиле и общественные объединения. В трех клубах занимаются 400 человек.
В ходе доклада Афонасьевой на экране транслировалась презентация. Среди прочих был показан снимок Парада Победы. Вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин возмутился, что у детей в руках флаги разных цветов. Доводы о создании яркой и праздничной атмосферы депутата не убедили.
Рядом с флагами Российской Федерации присутствуют разноцветные флаги. Они какую смысловую нагрузку несут? Желтый, розовый, синий, красный. Они зачем? Российский триколор — все понятно. Зачем в колонне молодежи флаги всех цветов радуги? — задал вопрос Балыбердин.
Он также задался вопросом, по какой причине нельзя использовать только российские флаги. Балыбердин попросил принять к сведению замечание. Он подчеркнул, что флаг России является смысловым символом, а использовать разные цвета неуместно, сообщает ИА «Все Новости».