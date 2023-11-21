Группа экспертов исследует останки под рестораном в Москве

В Москве под бывшим рестораном обнаружены останки десяти человек, которые умерли 20-30 лет назад; на месте были найдены черепа, позвонки, ребра, другие кости и челюсти; вопрос о том, кому принадлежат эти останки и как они погибли, пока не разрешен.

В Москве, во время работ по удалению подземных коммуникаций, были обнаружены останки более десяти человек, пишет ridus.ru. Трупы были найдены под бывшим зданием ресторана «Гранатовый сад», который находится на территории, где раньше была парковка и промзона. По первоначальной оценке экспертов, эти люди скончались 20-30 лет назад. Обнаружены десять черепов, семнадцать позвонков, тридцать ребер, множество других костей и две челюсти, расположенные на глубине 3,5 метра. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, кто принадлежали эти останки и как они погибли.