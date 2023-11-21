Группа экспертов исследует останки под рестораном в Москве

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Москве, во время работ по удалению подземных коммуникаций, были обнаружены останки более десяти человек, пишет ridus.ru.
Трупы были найдены под бывшим зданием ресторана «Гранатовый сад», который находится на территории, где раньше была парковка и промзона. По первоначальной оценке экспертов, эти люди скончались 20-30 лет назад.
Обнаружены десять черепов, семнадцать позвонков, тридцать ребер, множество других костей и две челюсти, расположенные на глубине 3,5 метра. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, кто принадлежали эти останки и как они погибли.