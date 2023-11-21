Из-за нехватки водителей в Свердловской области сокращают автобусные маршруты

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:56
По словам Мерзляковой, за последние два месяца увеличилось количество обращений от жителей Верхней Пышмы и Среднеуральска. Так, горожане недовольны тем, что перестали осуществляться два автобусных маршрута, несмотря на то, что при этом в городах остались трамваи.
Как отметил врио замглавы Верхней Пышмы по вопросам транспорта Алексей Редин, ситуация с прекращением маршрутов связана с нехваткой водителей, а также с желанием сменить автобусы на новые трамваи.
Также на проблему с транспортом жалуются жители Екатеринбурга из районов ЖБИ, Академического, а также рабочие Уралтрансмаша. Люди не удовлетворены высокими ступеньками в трамваях, а также сокращениями вечерних рейсов и увеличением интервалов между рейсами в дневное время.
В итоге встречи, отметила омбудсмен, было решено встретиться в Центре управления транспортом в декабре 2023 года.
Напомним, в октябре 2023 года стало известно, что в Свердловской области не хватает более 800 водителей для нормального существования городского транспорта.