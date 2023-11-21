tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Власти Свердловской области обсудили нехватку водителей в регионе

Из-за нехватки водителей в Свердловской области сокращают автобусные маршруты

21 ноября 2023, 03:56
Фото: Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Власти Свердловской области обсудили нехватку водителей в регионе

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время собрания с ответственными за организацию транспортного обеспечения рассказала о нехватке водителей в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Среднеуральске.

По словам Мерзляковой, за последние два месяца увеличилось количество обращений от жителей Верхней Пышмы и Среднеуральска. Так, горожане недовольны тем, что перестали осуществляться два автобусных маршрута, несмотря на то, что при этом в городах остались трамваи.

Как отметил врио замглавы Верхней Пышмы по вопросам транспорта Алексей Редин, ситуация с прекращением маршрутов связана с нехваткой водителей, а также с желанием сменить автобусы на новые трамваи.

Также на проблему с транспортом жалуются жители Екатеринбурга из районов ЖБИ, Академического, а также рабочие Уралтрансмаша. Люди не удовлетворены высокими ступеньками в трамваях, а также сокращениями вечерних рейсов и увеличением интервалов между рейсами в дневное время.

В итоге встречи, отметила омбудсмен, было решено встретиться в Центре управления транспортом в декабре 2023 года.

Напомним, в октябре 2023 года стало известно, что в Свердловской области не хватает более 800 водителей для нормального существования городского транспорта.

Жители Екатеринбурга пожаловались на давку в автобусах, троллейбусах и трамваях
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти Екатеринбурга нашли способ решения проблемы с транспортомБолее 800 водителей общественного транспорта не хватает в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге у 22 автобусных маршрутов появится новая нумерация
#Транспорт#Верхняя Пышма#Среднеуральск#Водители#Омбудсмен#Трамваи#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Дефицит кадров#Нехватка кадров#Автобусные маршруты
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
Вчера, 10:32
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Вчера, 10:29
Жители Сосьвы попросили Путина выпустить из СИЗО виновника пожара в поселке
Вчера, 11:39
Нижний Тагил засыпет снегом
Вчера, 11:13
Бывший зэк обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в туберкулезе, но суд не нашел виновных
Вчера, 14:05
Экоитоги Тагила, зэк, суд и туберкулез, а также воровство на рыбалке и 12 новых камер
Вчера, 16:17