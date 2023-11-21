Из-за нехватки водителей в Свердловской области сокращают автобусные маршруты

По словам Мерзляковой, за последние два месяца увеличилось количество обращений от жителей Верхней Пышмы и Среднеуральска. Так, горожане недовольны тем, что перестали осуществляться два автобусных маршрута, несмотря на то, что при этом в городах остались трамваи.