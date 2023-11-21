Какие продукты лучше покупать заранее к Новому году: мнение Михаила Беляева

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Для того чтобы сэкономить деньги на новогодних продуктах, стоит спланировать всю покупку заранее. Это мнение высказал Михаил Беляев, экономист, интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Сначала Беляев предложил отказаться от излишеств и не переусердствовать с количеством блюд на новогоднем столе. Вместо этого эксперт советует продумать меню и составить стол так, чтобы все было аккуратно и без лишнего изобилия.
Он также рекомендует закупить деликатесы и продукты, которые можно долго хранить, уже в ноябре. Такие продукты обычно подорожают к праздникам, поэтому лучше приобрести их заранее. То же самое касается и алкоголя.