Какие продукты лучше покупать заранее к Новому году: мнение Михаила Беляева

Не стоит спешить с покупкой более дешевых продуктов для стола. Несмотря на то, что их цена может повыситься, это не сильно скажется на бюджете. Кроме того, такие продукты не будут занимать лишнее место до самого праздника.

Для того чтобы сэкономить деньги на новогодних продуктах, стоит спланировать всю покупку заранее. Это мнение высказал Михаил Беляев, экономист, интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Сначала Беляев предложил отказаться от излишеств и не переусердствовать с количеством блюд на новогоднем столе. Вместо этого эксперт советует продумать меню и составить стол так, чтобы все было аккуратно и без лишнего изобилия. Он также рекомендует закупить деликатесы и продукты, которые можно долго хранить, уже в ноябре. Такие продукты обычно подорожают к праздникам, поэтому лучше приобрести их заранее. То же самое касается и алкоголя.