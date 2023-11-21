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Водителей в Свердловской области предупредили об ухудшении погоды

Метели накрыли трассы Свердловской области

21 ноября 2023, 05:49
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водителей в Свердловской области предупредили об ухудшении погоды

В Свердловской области прогнозируется обильный снегопад с сильными порывами ветра. Такая погода ожидается 21 ноября 2023 года.

Так, метель началась на трассе Пермь — Екатеринбург недалеко от Ачита. Водителям советуют соблюдать внимательность на дорогах и не превышать скорость во время вождения, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Синоптики прогнозируют выпадение обильных осадков на территории региона. Также автомобилистам увеличить расстояние до движущегося впереди транспорта.

Напомним, 21–23 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле ожидаются обильные осадки в виде снегопада и порывы ветра до 11 метров. Температура воздуха понизится до -6 градусов.

Снежная и дождливая погода придет в Свердловскую область
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