Метели накрыли трассы Свердловской области

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Так, метель началась на трассе Пермь — Екатеринбург недалеко от Ачита. Водителям советуют соблюдать внимательность на дорогах и не превышать скорость во время вождения, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Синоптики прогнозируют выпадение обильных осадков на территории региона. Также автомобилистам увеличить расстояние до движущегося впереди транспорта.
Напомним, 21–23 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле ожидаются обильные осадки в виде снегопада и порывы ветра до 11 метров. Температура воздуха понизится до -6 градусов.