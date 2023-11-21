Мужчина на автомобиле сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю

Школьница шла по автодороге к трамваю. В этот момент на нее наехала иномарка. Пострадавшего ребенка увезли в больницу с ушибами головы и бедра. После того, как ее осмотрели врачи, девочку отпустили домой, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.