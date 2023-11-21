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Водитель автомобиля сбил 13-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

Мужчина на автомобиле сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю

21 ноября 2023, 16:11
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Водитель автомобиля сбил 13-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель Volkswagen Polo сбил 13-летнюю девочку. ДТП произошло возле остановки «Кинотеатр Красногвардеец» 20 ноября 2023 года.

Школьница шла по автодороге к трамваю. В этот момент на нее наехала иномарка. Пострадавшего ребенка увезли в больницу с ушибами головы и бедра. После того, как ее осмотрели врачи, девочку отпустили домой, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

По словам водителя, он пропустил одного человека, который выходил из трамвая на дорогу, а девочку не заметил, из-за чего произошло столкновение. Результаты освидетельствования показали, что в момент происшествия мужчина был трезв.

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель во время движения на некоторое время отвлекся на свой телефон, из-за чего не заметил, что по проезжей части идет мальчик и сбил его. Пострадавший был доставлен в больницу.

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