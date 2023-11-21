Мужчина на автомобиле сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Школьница шла по автодороге к трамваю. В этот момент на нее наехала иномарка. Пострадавшего ребенка увезли в больницу с ушибами головы и бедра. После того, как ее осмотрели врачи, девочку отпустили домой, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
По словам водителя, он пропустил одного человека, который выходил из трамвая на дорогу, а девочку не заметил, из-за чего произошло столкновение. Результаты освидетельствования показали, что в момент происшествия мужчина был трезв.
Напомним, в Нижнем Тагиле водитель во время движения на некоторое время отвлекся на свой телефон, из-за чего не заметил, что по проезжей части идет мальчик и сбил его. Пострадавший был доставлен в больницу.