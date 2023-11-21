На автовокзале в Нижнем Тагиле не будут досматривать пассажиров

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Такое решение было принято в связи с тем, что здесь уменьшился пассажиропоток. Раньше через вокзал проходило более четырех тысяч человек в сутки, а этим летом их было не более 2,5 тысяч, пишут ИА «Все новости». А в зимнее время, как считают эксперты, пассажиров будет еще меньше — 1,7-1,8 тысяч.
Как рассказал директор автовокзала Вячеслав Эйвазов, на вокзале установлены системы видеонаблюдения. Если они фиксируют какие-то нарушения, то вызывается полиция.
Раньше мы останавливали всех людей, они проходили рамку, вещи проходили через рентген-аппарат. Сейчас этого нет, на автовокзале нет большой скученности людей, — добавил Вячеслав Эйвазов.