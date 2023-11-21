На автовокзале в Нижнем Тагиле не будут досматривать пассажиров

Такое решение было принято в связи с тем, что здесь уменьшился пассажиропоток. Раньше через вокзал проходило более четырех тысяч человек в сутки, а этим летом их было не более 2,5 тысяч, пишут ИА «Все новости». А в зимнее время, как считают эксперты, пассажиров будет еще меньше — 1,7-1,8 тысяч.