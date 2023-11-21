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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

Автовокзалу в Нижнем Тагиле разрешили не досматривать пассажиров

На автовокзале в Нижнем Тагиле не будут досматривать пассажиров

21 ноября 2023, 08:23
Фото: 1MI

Автовокзалу в Нижнем Тагиле разрешили не досматривать пассажиров

Автовокзал Нижнего Тагила перевели с третьей на четвертую, более мягкую категорию транспортной безопасности. В связи с этим досматривать пассажиров здесь теперь не обязательно.

Такое решение было принято в связи с тем, что здесь уменьшился пассажиропоток. Раньше через вокзал проходило более четырех тысяч человек в сутки, а этим летом их было не более 2,5 тысяч, пишут ИА «Все новости». А в зимнее время, как считают эксперты, пассажиров будет еще меньше — 1,7-1,8 тысяч.

Как рассказал директор автовокзала Вячеслав Эйвазов, на вокзале установлены системы видеонаблюдения. Если они фиксируют какие-то нарушения, то вызывается полиция.

Раньше мы останавливали всех людей, они проходили рамку, вещи проходили через рентген-аппарат. Сейчас этого нет, на автовокзале нет большой скученности людей, — добавил Вячеслав Эйвазов.
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#Общество#Нижний Тагил#Пассажиры#Досмотр#Вокзал#Дарья Сорокина#Системы видеонаблюдения
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