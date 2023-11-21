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Роскомнадзор добился отмены выпуска газеты предприятия в Свердловской области

На Урале остановлен выпуск заводской газеты из-за иностранного соучредителя

21 ноября 2023, 07:17
Фото: Midjourney

Роскомнадзор добился отмены выпуска газеты предприятия в Свердловской области

Печать заводской газеты «Калининец» в Свердловской области приостановлена. Это корпоративное издание екатеринбургского ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина», которое выполняет гособоронзаказ.

Предположительно, один из учредителей является российским юридическим лицом, но с иностранным участием. В частности, в состав компании входили иностранцы и иностранная организация.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что судебная коллегия Верховного суда подтвердила, что российскому юрлицу даже при минимальном иностранном участии запрещено выступать учредителем СМИ.

В решении данного вопроса Роскомнадзор руководствовался статьей 19.1 закона «О средствах массовой информации». Ведомство посчитало недопустимым работу СМИ, пока нарушения не будут устранены.

Напомним, ранее учредителю издания из Екатеринбурга «Вечерние ведомости» Гузели Аиткуловой прокуратура вынесла предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов.

#Происшествия#Завод#Роскомнадзор#Газета#Ирина Кирилова
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