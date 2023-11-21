Огонь мог перекинуться на деревья: в Екатеринбурге загорелся заброшенный дом

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
О случившемся пожаре сообщила очевидица, которая шла мимо. Заметив огонь, екатеринбурженка вызвала пожарных. Предположительно, горел заброшенный дом, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По предположению женщины, это мог быть поджог, так как на этом месте хотели снести частные дома и вместо них построить жилой комплекс или студенческое общежитие.
Также горожанка отметила, что огонь мог переброситься на растущие рядом деревья, однако сотрудники экстренных служб приехали быстро и вскоре пламя было устранено.
Напомним, 18 ноября 2023 года на автодороге Пермь — Екатеринбург произошел крупный пожар в гостинице «Дружинино».