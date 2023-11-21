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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В частном доме в Екатеринбурге вспыхнул пожар

Огонь мог перекинуться на деревья: в Екатеринбурге загорелся заброшенный дом

21 ноября 2023, 15:25
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В частном доме в Екатеринбурге вспыхнул пожар

В Екатеринбурге разгорелся огонь в частном доме. Пожар произошел в микрорайоне Заречный 21 ноября 2023 года.

О случившемся пожаре сообщила очевидица, которая шла мимо. Заметив огонь, екатеринбурженка вызвала пожарных. Предположительно, горел заброшенный дом, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

По предположению женщины, это мог быть поджог, так как на этом месте хотели снести частные дома и вместо них построить жилой комплекс или студенческое общежитие.

Также горожанка отметила, что огонь мог переброситься на растущие рядом деревья, однако сотрудники экстренных служб приехали быстро и вскоре пламя было устранено.

Напомним, 18 ноября 2023 года на автодороге Пермь — Екатеринбург произошел крупный пожар в гостинице «Дружинино».

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