Пассажиров рейса Екатеринбург — Тараз заперли в самолете. Они сидят больше 10 часов

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По словам одного из пассажиров, самолет прилетел в аэропорт ночью 21 ноября 2023 года. Пассажиров при этом из лайнера не выпускают. Им приносят воду, обещают также накормить, пишет Е1.
Также очевидец заметил, что некоторые пассажиры должны были сделать пересадку в Таразе, а теперь они опаздывают.
В авиакомпании рассказали, что причина неожиданной посадки самолета — плохие погодные условия.
Напомним, 15 ноября 2023 года в аэропорту Кольцово из-за плохой погоды произошла задержка нескольких авиарейсов.