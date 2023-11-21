Пенсионерка из Талицы через суд добилась переселения в благоустроенную квартиру

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В конце 2016 года дом, где ранее проживала свердловчанка, признали непригодным для жилья. При этом иного места жительства женщине не предоставили. В итоге, спустя несколько лет, она обратилась в прокуратуру.
Сотрудники надзорного органа провели проверку по факту обращения, а затем отправила в суд исковое заявление с требованием предоставить пенсионерке благоустроенное жилье. Рассмотрев материалы дела, суд полностью удовлетворил иск.
Вскоре пожилой свердловчанке предоставили новое жилище, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, в Красноуральске местный житель через суд добился того, чтобы его переселили из аварийного жилья в благоустроенное.