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В Талице суд вынудил мэрию предоставить женщине благоустроенную квартиру

Пенсионерка из Талицы через суд добилась переселения в благоустроенную квартиру

21 ноября 2023, 14:57
Фото: 1MI

В Талице суд вынудил мэрию предоставить женщине благоустроенную квартиру

Пожилой жительнице поселка Троицкое в Талицком районе, которая проживала в аварийном доме, предоставили благоустроенную квартиру.

В конце 2016 года дом, где ранее проживала свердловчанка, признали непригодным для жилья. При этом иного места жительства женщине не предоставили. В итоге, спустя несколько лет, она обратилась в прокуратуру.

Сотрудники надзорного органа провели проверку по факту обращения, а затем отправила в суд исковое заявление с требованием предоставить пенсионерке благоустроенное жилье. Рассмотрев материалы дела, суд полностью удовлетворил иск.

Вскоре пожилой свердловчанке предоставили новое жилище, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в Красноуральске местный житель через суд добился того, чтобы его переселили из аварийного жилья в благоустроенное.

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