tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Житель Нижнего Тагила оштрафован за кражу денег с банковской карты друга

Перевел с телефона 152 тысячи. Житель Нижнего Тагила трижды ограбил своего друга

21 ноября 2023, 10:19

Житель Нижнего Тагила оштрафован за кражу денег с банковской карты друга

Штраф в 90 тысяч назначен жителю Нижнего Тагила, который втайне трижды перечислил себе на счет 152 тысячи рублей через телефон своего давнего друга.

В начале июня 2023 года два приятеля из Нижнего Тагила отправились в кальянную. Там у них зашел разговор о деньгах, в том числе о кредитах в банке. Один из друзей рассказал второму, что у него есть кредитная карта. Тогда товарищ решил похитить деньги со счета потерпевшего, переведя их себе несколькими частями.

Чтобы осуществить задуманное, он стал говорить другу о том, что данная карта является активным кредитом, поэтому ее надо заблокировать. Мужчина пояснил, что сам уже сталкивался с данной проблемой и предложил товарищу помощь. Таким образом он получил доступ к интернет-банку на чужом телефоне.

Сначала злоумышленник перевел себе на карту 54 тысячи рублей, а затем дважды приезжал в гости к товарищу домой, похитил со счета еще около 98 тысяч рублей и удалил мобильное приложение, выяснила редакция TagilCity.ru.

Позже потерпевший заметил пропажу и потребовал вернуть деньги. Однако, так как друг не торопился отдавать сумму, написал заявление в полицию. В ходе расследования он признал свою вину и возместил причиненный ущерб в сумме 152 тысячи рублей.

Несмотря на это, преступнику за содеянное был назначен штраф в сумме 100 тысяч рублей. С учетом смягчающих обстоятельств суд снизил сумму до 90 тысяч рублей. Тагильчанин будет выплачивать в рассрочку.

Прохожий в Екатеринбурге украл чемодан с косметикой и украшениями на 200 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Екатеринбурге потратила 10 тысяч рублей с чужой банковской картыТагильчанин в черной кепке украл 7 тысяч с потерянной банковской картыЖитель Тагила потратил деньги с чужой банковской карты
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Деньги#Штраф#Криминал#Кража#Банковская карта#Хищение#Перевод#Друг#Евгения Сафина
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
Вчера, 10:32
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Вчера, 10:29
Жители Сосьвы попросили Путина выпустить из СИЗО виновника пожара в поселке
Вчера, 11:39
Нижний Тагил засыпет снегом
Вчера, 11:13
Бывший зэк обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в туберкулезе, но суд не нашел виновных
Вчера, 14:05
Экоитоги Тагила, зэк, суд и туберкулез, а также воровство на рыбалке и 12 новых камер
Вчера, 16:17