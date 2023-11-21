Перевел с телефона 152 тысячи. Житель Нижнего Тагила трижды ограбил своего друга

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В начале июня 2023 года два приятеля из Нижнего Тагила отправились в кальянную. Там у них зашел разговор о деньгах, в том числе о кредитах в банке. Один из друзей рассказал второму, что у него есть кредитная карта. Тогда товарищ решил похитить деньги со счета потерпевшего, переведя их себе несколькими частями.
Чтобы осуществить задуманное, он стал говорить другу о том, что данная карта является активным кредитом, поэтому ее надо заблокировать. Мужчина пояснил, что сам уже сталкивался с данной проблемой и предложил товарищу помощь. Таким образом он получил доступ к интернет-банку на чужом телефоне.
Сначала злоумышленник перевел себе на карту 54 тысячи рублей, а затем дважды приезжал в гости к товарищу домой, похитил со счета еще около 98 тысяч рублей и удалил мобильное приложение, выяснила редакция TagilCity.ru.
Позже потерпевший заметил пропажу и потребовал вернуть деньги. Однако, так как друг не торопился отдавать сумму, написал заявление в полицию. В ходе расследования он признал свою вину и возместил причиненный ущерб в сумме 152 тысячи рублей.
Несмотря на это, преступнику за содеянное был назначен штраф в сумме 100 тысяч рублей. С учетом смягчающих обстоятельств суд снизил сумму до 90 тысяч рублей. Тагильчанин будет выплачивать в рассрочку.