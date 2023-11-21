Перевел с телефона 152 тысячи. Житель Нижнего Тагила трижды ограбил своего друга

В начале июня 2023 года два приятеля из Нижнего Тагила отправились в кальянную. Там у них зашел разговор о деньгах, в том числе о кредитах в банке. Один из друзей рассказал второму, что у него есть кредитная карта. Тогда товарищ решил похитить деньги со счета потерпевшего, переведя их себе несколькими частями.