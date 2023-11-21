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Отдел полиции в Екатеринбурге проверили на полиграфе в рамках следствия

Полицейских в Екатеринбурге проверили на полиграфе после смерти майора

21 ноября 2023, 05:01
Фото: 1MI

Отдел полиции в Екатеринбурге проверили на полиграфе в рамках следствия

В Екатеринбурге отдел полиции №2 проверили на детекторе лжи в связи со следствием по делу о смерти 35-летнего участкового Рудольфа Габтрахманова.

Сейчас другие участковые боятся увольнения или отстранения от службы. По словам очевидца, теперь нет сомнений в том, что погибший имел отношение к убийству пенсионеров, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что Габтрахманов играл в казино и имел серьезные задолженности.

Напомним, 28 октября 2023 года в Екатеринбурге были найдены убитыми пожилые супруги. Вместе с полицейскими на квартиру приезжал и Габтрахманов. Затем он поехал забирать своих детей у родственника, однако до места не добрался. Его нашли с пулевыми ранениями в подъезде.

У правоохранителей имеются две версии случившегося: он ограбил пенсионеров, после чего его убили, либо он украл у них деньги, чтобы расплатиться с долгами, после чего совершил суицид.

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