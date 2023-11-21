Полицейских в Екатеринбурге проверили на полиграфе после смерти майора

Напомним, 28 октября 2023 года в Екатеринбурге были найдены убитыми пожилые супруги. Вместе с полицейскими на квартиру приезжал и Габтрахманов. Затем он поехал забирать своих детей у родственника, однако до места не добрался. Его нашли с пулевыми ранениями в подъезде.