Прославившаяся блогер выразила поддержку потерявшему в аварии жену Александру Лещеву

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Почти неделю назад Виктория Лещева ехала на автобусе домой в Краснотурьинск. Транспортное средство попало в аварию. Из пассажиров скончалась только Виктория.
После этого ее супруг Александр продолжил активно вести блог. Там он стал делиться подробностями своей утраты — мужчина снимал на видео, как едет к месту аварии и плачет, как хоронят Викторию и так далее.
Некоторые пользователи осудили его за публичность и за то, что он указывал номер карты для сбора денег. Екатерина Диденко высказалась в поддержку блогера. Она сказала, что как никто другой понимает его беду, ведь сама теряла вторую половинку и сталкивалась с волной хейта.
Он выложил пост: «Вот мой номер, вот так можете помочь». И ему начинают: «А ты что — бедный?», «Да у тебя, вон, машина, квартира». Ну ты не хочешь помочь, ну не екнуло сердце, ну, пойди дальше. Знаете, мне тоже помогали. И, если бы можно было отказаться от всех этих денег и сделать так, чтобы любимый человек был жив, да нахрен эти деньги нужны, — написала Екатерина.
Ранее Александр Лещев рассказывал, что все его близкие похоронены в одном месте — рядом покоятся его мать, отец и супруга.