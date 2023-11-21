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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Блогер Екатерина Диденко поддержала потерявшего в ДТП жену Александра Лещева

Прославившаяся блогер выразила поддержку потерявшему в аварии жену Александру Лещеву

21 ноября 2023, 12:03
Фото: Фото: соцсети Екатерины Диденко

Блогер Екатерина Диденко поддержала потерявшего в ДТП жену Александра Лещева

Медицинский блогер Екатерина Диденко, у которой муж умер от сухого льда во время празднования дня рождения в сауне, поддержала свердловского блогера Александра Лещева.

Почти неделю назад Виктория Лещева ехала на автобусе домой в Краснотурьинск. Транспортное средство попало в аварию. Из пассажиров скончалась только Виктория.

После этого ее супруг Александр продолжил активно вести блог. Там он стал делиться подробностями своей утраты — мужчина снимал на видео, как едет к месту аварии и плачет, как хоронят Викторию и так далее.

Некоторые пользователи осудили его за публичность и за то, что он указывал номер карты для сбора денег. Екатерина Диденко высказалась в поддержку блогера. Она сказала, что как никто другой понимает его беду, ведь сама теряла вторую половинку и сталкивалась с волной хейта.

Он выложил пост: «Вот мой номер, вот так можете помочь». И ему начинают: «А ты что — бедный?», «Да у тебя, вон, машина, квартира». Ну ты не хочешь помочь, ну не екнуло сердце, ну, пойди дальше. Знаете, мне тоже помогали. И, если бы можно было отказаться от всех этих денег и сделать так, чтобы любимый человек был жив, да нахрен эти деньги нужны, — написала Екатерина.

Ранее Александр Лещев рассказывал, что все его близкие похоронены в одном месте — рядом покоятся его мать, отец и супруга.

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