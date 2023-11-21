Прославившаяся блогер выразила поддержку потерявшему в аварии жену Александру Лещеву

Некоторые пользователи осудили его за публичность и за то, что он указывал номер карты для сбора денег. Екатерина Диденко высказалась в поддержку блогера. Она сказала, что как никто другой понимает его беду, ведь сама теряла вторую половинку и сталкивалась с волной хейта.