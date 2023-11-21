Школьника из Екатеринбурга увезли из гимназии на скорой

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Ребенку около 11-12 лет. Очевидцы рассказали, что у него случился приступ, похожий на астму. Директор гимназии Ольга Болячкина подтвердила госпитализацию ученика, пишет Е1.
Она рассказала, что с мальчиком все в порядке, а случившееся — режимный момент, учитывая состояние здоровья ребенка.
Напомним, что ранее в школе №102 мальчик упал в обморок на перемене. А до этого во время проведения «Бессмертного полка» сразу три ученика потеряли сознание.