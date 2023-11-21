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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Скорая увезла ученика из Екатеринбурга на скорой

Школьника из Екатеринбурга увезли из гимназии на скорой

21 ноября 2023, 13:26
Фото: 1MI

Скорая увезла ученика из Екатеринбурга на скорой

В Екатеринбурге из гимназии №47 госпитализировали ученика. Мальчику внезапно стало плохо.

Ребенку около 11-12 лет. Очевидцы рассказали, что у него случился приступ, похожий на астму. Директор гимназии Ольга Болячкина подтвердила госпитализацию ученика, пишет Е1.

Она рассказала, что с мальчиком все в порядке, а случившееся — режимный момент, учитывая состояние здоровья ребенка.

Напомним, что ранее в школе №102 мальчик упал в обморок на перемене. А до этого во время проведения «Бессмертного полка» сразу три ученика потеряли сознание.

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#Происшествия#Дети#Скорая#Астма#Гимназия#Екатеринбург#Ученик#Дарья Сорокина
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