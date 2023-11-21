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Смягчено наказание для осужденной по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Смягчено наказание для осужденной по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

21 ноября 2023, 10:02
Фото: Midjourney
Ранее осужденную по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» бывшую управляющую Надежду Судденок освободили от наказания.

Подсудимая была приговорена к 13,5 годам колонии в ноябре 2021 года, но в июне апелляционный суд решил смягчить ей наказание на два месяца. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» уточняет, что Судденок была освобождена еще в сентябре по причине заболевания.

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла в Кемерово 24 марта 2018 года. Пожар начался на верхнем этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые комнаты. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых были дети. Здание торгового центра состояло из четырех этажей.

Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела после этого инцидента. В результате, 15 человек были привлечены к ответственности, включая бывшего начальника пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина. Он был осужден на пять лет, но из-за обнаруженной онкологии был выпущен под подписку о невыезде. Позднее суд отменил его наказание из-за фактического отбывания.

В понедельник, 20 ноября, стало известно о смерти бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который был на посту во время трагического инцидента. Тулеев ушел в отставку в апреле 2018 года.

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