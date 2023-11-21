Смягчено наказание для осужденной по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела после этого инцидента. В результате, 15 человек были привлечены к ответственности, включая бывшего начальника пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина. Он был осужден на пять лет, но из-за обнаруженной онкологии был выпущен под подписку о невыезде. Позднее суд отменил его наказание из-за фактического отбывания.